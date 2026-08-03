Malo koji kolač budi toliko uspomena kao domaće gomboce. Miris prezli prženih na puteru, kuvano testo od krompira i sočna šljiva u sredini mnoge vraćaju u detinjstvo, kada su ih bake i mame pravile čim stigne sezona voća. Iako deluju jednostavno, mnogi od njih odustanu već posle prvog pokušaja jer se testo raspadne, postane tvrdo ili upije previše brašna.

Međutim, tajna savršenih gomboca ne krije se u skupim sastojcima, već u nekoliko sitnica koje su stare domaćice odavno znale. Kada ih jednom usvojite, gomboce će vam uspevati iz prve.

Tajna je u krompiru

Najvažnije je da krompir bude brašnast, jer sadrži manje vode. Kuvajte ga u ljusci kako ne bi upio dodatnu vlagu, a zatim ga ogulite dok je još topao i dobro ispasirajte. Kada se potpuno ohladi, umešajte jaje, malo putera ili ulja, prstohvat soli i brašno.

Greška koju mnogi prave jeste da dodaju previše brašna. Tada testo postaje tvrdo, a gomboce izgube svoju prepoznatljivu mekoću. Testo treba da bude mekano i elastično, tek toliko da može da se oblikuje.

Sastojci

1 kg krompira

300 g glatkog brašna (po potrebi malo više)

1 jaje

30 g putera

prstohvat soli

12 do 15 šljiva

12 do 15 kašičica šećera

cimet po želji

Za uvaljavanje:

150 g prezli

60 g putera

2 do 3 kašike šećera

Priprema

Skuvajte krompir u ljusci, ogulite ga i ispasirajte. Kada se prohladi, dodajte jaje, puter, so i brašno, pa umesite glatko testo. Šljive operite, po želji izvadite košticu i u svaku stavite malo šećera i prstohvat cimeta. Testo razvucite na pobrašnjenoj površini, isecite na kvadrate i u svaki stavite po jednu šljivu. Dobro zatvorite ivice i oblikujte loptice. Gomboce spuštajte u ključalu posoljenu vodu. Kada isplivaju na površinu, kuvajte ih još pet do sedam minuta. Za to vreme na puteru propržite prezle dok ne dobiju zlatnu boju, dodajte šećer i sve dobro promešajte. Kuvane gomboce odmah uvaljajte u ovu smesu.

Trik koji pravi razliku

Iskusne domaćice savetuju da gomboce nikada ne ostavljate dugo u vodi nakon kuvanja. Čim isplivaju i skuvaju se, odmah ih vadite šupljom kašikom i uvaljajte u tople prezle. Tako će ostati mekane, neće se lepiti jedna za drugu i zadržaće savršen ukus. Po želji ih možete posuti šećerom u prahu ili cimetom, a osim sa šljivama, podjednako su ukusne i sa kajsijama, jagodama ili čak kremom od čokolade.

Jedno je sigurno - kada zamirišu sveže gomboce, retko ko može da se zaustavi na samo jednoj. Zato ne čudi što se ovaj recept decenijama prenosi s generacije na generaciju i što je i danas jedan od omiljenih domaćih slatkiša.

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