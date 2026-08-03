Danas je Florens Pju jedno od najprepoznatljivijih lica svetske kinematografije, ali njen put do uspeha nije bio ni brz ni jednostavan. Pre nego što je osvojila publiku u filmovima, poput „Midsomar“, „Male žene“, „Dina: Drugi deo“ i „Openhajmer“, morala je da ignoriše ljude koji nisu verovali u njen talenat.

Njena karijera mogla je da izgleda potpuno drugačije da je sadašnja glumica poslušala savete koje je dobijala kao tinejdžerka.

Govorili su joj da nema šanse za uspeh

Kada je 2014. godine, sa samo 18 godina, odlučila da se prijavi na audiciju za film „The Falling“, neki njeni nastavnici pokušali su da je odgovore od toga.

Kako je kasnije ispričala za magazin „Vogue“, savetovali su joj da ne ide na audiciju jer veruju da neće uspeti kao glumica.

Ipak, Florens je već tada bila uverena da je gluma ono u čemu je najbolja. U školskim predstavama često je dobijala glavne uloge i osećala je da je to njen pravi poziv.

Podrška roditelja promenila je sve

Za razliku od onih koji su sumnjali u nju, njeni roditelji odlučili su da joj daju priliku i podržali su je da ode na audiciju.

Ta odluka postala je početak njene profesionalne karijere. U filmu „The Falling“ igrala je Abi, učenicu koja postaje jedna od prvih žrtava misteriozne epidemije nesvestica u školi.

Iako film nije postao veliki komercijalni hit, njena gluma privukla je pažnju kritičara i donela joj nominaciju za nagradu za najbolju debitantkinju na BFI Londonskom filmskom festivalu.

Uloga koja je lansirala među zvezde

Nakon prvog uspeha usledila je uloga u filmu „Lady Macbeth“, koja ju je dodatno afirmisala i pokazala njen veliki glumački potencijal.

Nekoliko godina kasnije usledile su velike holivudske uloge koje su je učvrstile kao jednu od najcenjenijih glumica svoje generacije.

Priča Florens Pju danas je podsetnik da ponekad jedan trenutak podrške može da promeni nečiji život. Da je poslušala negativne prognoze, filmska industrija možda bi ostala bez jedne od svojih najvećih zvezda.

Video: