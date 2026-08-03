Kada temperature porastu, većina ljudi razmišlja o tome kako da unese što više tečnosti. Međutim, stručnjaci upozoravaju da tokom velikih vrućina organizam ne gubi samo vodu, već i važne minerale, zbog čega samo ispijanje velikih količina vode ponekad nije dovoljno.

Zbog toga je lekar Tomas Kiper sa Univerzitetske klinike „RWTH Ahenu“ dao savet koji je mnoge iznenadio - povremeno nije loše pojesti porciju dobro posoljenog pomfrita.

Telo ne gubi samo vodu

Tokom vrelih dana organizam se hladi znojenjem, a zajedno sa tečnošću gube se i elektroliti poput natrijuma, kalijuma i hlorida. Ovi minerali imaju važnu ulogu u radu mišića, nervnog sistema i održavanju ravnoteže tečnosti u telu.

Ako se nakon obilnog znojenja unosi samo voda, bez hrane koja sadrži minerale, nivo elektrolita može dodatno da opadne, što kod pojedinih ljudi može izazvati umor, vrtoglavicu, glavobolju, grčeve u mišićima i mučninu.

Zašto baš pomfrit?

Prema rečima doktora Kipera, dobro posoljen pomfrit može da pomogne u nadoknadi natrijuma izgubljenog znojenjem. Ipak, naglašava da to ne znači da brza hrana odjednom postaje zdrava niti da bi trebalo često da se jede.

Sličan efekat mogu imati i druge umereno slane namirnice koje organizmu vraćaju izgubljene minerale.

Šta još može da pomogne?

Pored slanije hrane, stručnjaci preporučuju i namirnice koje sadrže dosta vode i minerala. Dobar izbor su običan jogurt, kokosova voda, zelena salata, lubenica i krastavac, koji doprinose hidrataciji i pomažu organizmu da lakše podnese visoke temperature.

Kod osoba koje se intenzivno znoje ili dugo borave na suncu korisne mogu biti i mineralna voda, supe, kao i rastvori za nadoknadu elektrolita koji se mogu kupiti u apotekama.

Važno je održati ravnotežu

Stručnjaci podsećaju da je tokom vrelih dana najvažnije redovno unositi tečnost, ali i voditi računa o nadoknadi minerala koje telo gubi znojenjem. Upravo kombinacija dovoljnog unosa vode i uravnotežene ishrane može pomoći da se izbegnu neprijatni simptomi poput iscrpljenosti, grčeva i vrtoglavice.

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