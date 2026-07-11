Koliko često birate stepenice umesto pokretnih stepenica ili lifta? Ako je odgovor retko, možda bi trebalo da razmislite ponovo.

Gustina kostiju prirodno opada s godinama, ali kod žena se taj proces ubrzava nakon menopauze, objašnjava Betsi Granc, doktorka medicine, sertifikovani neurohirurg specijalizovan za hirurgiju kičme. Srećom, postoji način da to promenite.

„Kosti su živo tkivo. One se stalno obnavljaju i prilagođavaju silama koje se na njih deluju,“ objašnjava Grancova. „Jedan jednostavan način da to postignete jeste penjanje stepenicama.“

Nastavite sa čitanjem da biste saznali zašto to pomaže.

Zašto je penjanje stepenicama dobro za kosti

Kosti su slične mišićima po tome što jačaju kada ih koristite, objašnjava Paša Ehsan, doktorka medicine, fizijatar sertifikovana za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u centru ,,Providence St. Jude Medical Center" u Fulertonu, u Kaliforniji za Real Simple.

„Kosti reaguju na stres i udarce,“ kaže Ehsanova. „Kada primenite silu na kost, na primer čvrstim korakom na stepenicu, ćelije kostiju osećaju taj pritisak. To pokreće telo da stvori više koštanog tkiva i da kost postane jača tokom vremena.“

Međutim, treba paziti da se ne udara previše snažno, upozorava Vilijam Vorkman, sertifikovani ortopedski hirurg u ,,DISC Sports & Spine Center" i vanredni klinički profesor na odseku za ortopedsku hirurgiju na Univerzitetu Stenford. „Preterano udaranje može iritirati zglobove i potencijalno dovesti do povreda usled preopterećenja, kao što su stres reakcije ili stres frakture, ako telo nema dovoljno vremena za oporavak,“ kaže Vorkman. „Samo penjanje stepenicama umesto korišćenja lifta dodaje vrstu aktivnosti sa opterećenjem koja pomaže da kosti ostanu jake.“

Još saveta za očuvanje zdravlja kostiju

Penjanje stepenicama je jednostavan način za vežbanje sa opterećenjem, ali ne zamenjuje redovno vežbanje. „Uticaj penjanje stepenicama može biti koristan dodatak drugim vežbama, ali takođe može biti dobar početak za ljude koji nemaju redovnu rutinu vežbanja,“ kaže Ehsanova. „Pristupačno je, brzo i ne zahteva opremu.“

Grancova kaže da čak i 10–15 minuta penjanja stepenicama ili laganih skokova tri do pet puta nedeljno može pomoći stimulaciji obnavljanja kostiju. Ipak, ona naglašava važnost uključivanja vežbi snage kako bi se očuvala i mišićna masa.

„Što su mišići jači, bolje štite i stimulišu vaš skelet,“ kaže ona. Osim toga, zdravo koštano tkivo zavisi i od opštih zdravih navika, kao što su nepušenje i unošenje dovoljno proteina, vitamina D i kalcijuma. „Najvažnija poruka je sledeća: zdravlje kostiju se gradi godinama, a ne nedeljama. Mali, dosledni stresovi, poput penjanja stepenicama, se sabiraju,“ zaključuje Grancova.

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