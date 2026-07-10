Ako postoji boja koju instinktivno povezujemo sa Monikom Beluči, to je svakako crna. Ipak, ovog leta, slavna italijanska glumica priredila je stilsko iznenađenje. Kao gošća na prvoj reviji visoke mode sa brenda ,,Fendi" potpisom Marije Gracije Čuri, predstavljenoj u Rimu, pojavila se u besprekorno belom izdanju. Bio je to modni zaokret za damu koja je svoja kultna crna izdanja pretvorila u lični pečat.
Monika Beluči je u prvom redu plenila pažnju u belom odelu suverene elegancije. Krojen dugački sako, uparen sa ravnim pantalonama i produženim nogavicama koje su suptilno skrivale njene salonke, stvorili su sofisticiran autfit. Nekoliko zlatnih detalja dalo je toplinu ovom monohromatskom ansamblu: mini alke, skulpturalna ogrlica i torba sa velikim ručkama.
Dosledna sebi, ipak je zadržala jedan prepoznatljiv detalj: impozantne crne sunčane naočare, koje su unele dašak misterije u ovaj blistavi izgled. Iako smo navikli na njenu prepoznatljivu estetiku, Monika Beluči dokazuje da podjednako dobro vlada i umetnošću monohromatike u njenoj svetloj verziji.
Kraj vladavine crne boje?
Crna boja je oduvek bila glavna nit u garderoberu Monike Beluči. Pre samo nekoliko nedelja, na festivalu u Bijaricu, to je ponovo demonstrirala noseći komplet sa suknjom u crnoj nijansi brenda ,,Fendi", a zatim i teksturisanu haljinu na preklop iz iste palete. Sve do njenih plišanih sandala sa platformom, svaki detalj odgovarao je istoj hromatskoj kompoziciji.
Ova odanost tamnim tonovima ogleda se i u ulogama koje bira. Od Mortiše Adams u seriji ,,Sreda", do osvetoljubive mlade u filmu ,,Bitlđus Bitlđus", Monikaa Beluči neguje dramatičnu estetiku koja je postala neizostavni deo njenog modnog izraza, baš kao i njene filmske persone.
Dakle, da li je ova šik silueta viđena na Fendi reviji bila samo kratki izlet ili prvo poglavlje nove stilske ere? Jedno je neosporno: na kojoj god strani hromatskog spektra se nalazila, njena harizma ostaje nedodirljiva, ističe Elle.
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