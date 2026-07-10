Ako postoji boja koju instinktivno povezujemo sa Monikom Beluči, to je svakako crna. Ipak, ovog leta, slavna italijanska glumica priredila je stilsko iznenađenje. Kao gošća na prvoj reviji visoke mode sa brenda ,,Fendi" potpisom Marije Gracije Čuri, predstavljenoj u Rimu, pojavila se u besprekorno belom izdanju. Bio je to modni zaokret za damu koja je svoja kultna crna izdanja pretvorila u lični pečat.

Monika Beluči je u prvom redu plenila pažnju u belom odelu suverene elegancije. Krojen dugački sako, uparen sa ravnim pantalonama i produženim nogavicama koje su suptilno skrivale njene salonke, stvorili su sofisticiran autfit. Nekoliko zlatnih detalja dalo je toplinu ovom monohromatskom ansamblu: mini alke, skulpturalna ogrlica i torba sa velikim ručkama.

Dosledna sebi, ipak je zadržala jedan prepoznatljiv detalj: impozantne crne sunčane naočare, koje su unele dašak misterije u ovaj blistavi izgled. Iako smo navikli na njenu prepoznatljivu estetiku, Monika Beluči dokazuje da podjednako dobro vlada i umetnošću monohromatike u njenoj svetloj verziji.

Kraj vladavine crne boje?