Mnoge žene teže mladolikom izgledu i žele da uspore starenje kože, a najnovija istraživanja pokazuju da bi jedan jednostavan napitak, koji gotovo svi već imamo kod kuće, mogao igrati značajnu ulogu u tom procesu. Reč je o čaju.

Naučnici sa Univerziteta Sičuan u Kini sproveli su istraživanje na skoro 14.000 žena iz Kine i Velike Britanije, starosti od 30 do 79 godina. Ispitivali su koliko čaja ispijaju dnevno, koji tip preferiraju (zeleni, crni, žuti ili ulong), i analizirali njihov krvni pritisak, holesterol, telesne masti i druge pokazatelje biološkog starenja.

Rezultati su pokazali da su žene koje piju oko tri šoljice čaja dnevno (što odgovara 6–8 grama čajnog lišća) imale usporenije znake starenja u odnosu na one koje ga ne piju redovno.

Zasluge za ovaj efekat idu polifenolima i antioksidansima u čaju. Oni pozitivno utiču na crevnu floru, imunitet, metabolizam i kognitivne funkcije, a istovremeno štite kožu od slobodnih radikala koji ubrzavaju starenje.

Zanimljivo je da nije pronađena značajna razlika između korisnosti zelenog i crnog čaja – oba su efikasna. Dakle, bez obzira koji preferirate, tri šoljice dnevno mogu pomoći da koža ostane blistava, sveža i mlađa.

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