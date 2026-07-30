Sin Kloi Kardašijan, Tejtum, je proslavio 4. rođendan u stilu!
Rijaliti zvezda (42) je pretvorila svoje dvorište u „Tejtumtopiju“ za žurku sa temom filma ,,Zootopia" (srp. „Zootropolis“) posvećenu njenom dečaku, koji je rođendan proslavio u utorak, 28. jula.
Kardašijanova je u nizu fotografija objavljenih na njenim Instagram pričama podelila delić atmosfere sa Tejtumove proslave, koja je uključivala ogromnu tortu na četiri sprata i mini-zoološki vrt inspirisan ovim filmskim serijalom.
Gosti su na ulazu u žurku dočekani kapijom na kojoj je pisalo „Little Rodentia“, po ograđenom naselju iz filma namenjenom najmanjim stanovnicima glodarima. Na jednoj tabli je takođe pisalo: „Samo mišići, skočimiševi, pacovi i mali glodari. Visokim životinjama ulaz zabranjen!“
Takođe je postavljen i mini-zoološki vrt ,,Little Rodentia Petting Zoo“, dok je sva hrana bila u stilu filma pod nazivom „Grickalice iz Malog Glodarskog“, uključujući piletinu u obliku kokica, zalogaje od pereca, štapiće od ćurećeg korn-doga, rebraste pomfrite i rolovane kesadilje.
Što se tiče slatkiša, gosti su se častili kolačima sa slikama likova iz filma, kolačićima i tornjem od krofni sa personalizovanim ukrasom likova iz filma na kom je pisalo: „Srećan 4. rođendan, Tejtume“.
Tejtumu su se na žurci pridružile njegova sestra Tru (8), rođaka Drim (9) i baka Kris Džener, kao i četvorogodišnji sin bliske prijateljice Kajli Džener, Iris Palmer. „Najgotivniji dečaci. Srećan 4. rođendan Tejtume, volimo te“, napisala je Palmer u opisu fotografije na kojoj se Tejtum i njen sin Princ igraju.
Slatki trenuci
Kardašijanova je u međuvremenu zabeležila sladak trenutak u kom se Tejtum, Tru i Drim drže za ruke dok plešu sa likovima prerušenim u lisca Nika Vajlda i zečicu Džudi Hops.
Tejtum je u još jednom slatkom bratsko-sestrinskom trenutku sedeo u krilu svoje sestre Tru dok ga je ona grlila oko struka, dok se činilo da gledaju neku predstavu.
Kardašijanova ima Tejtuma sa bivšim partnerom Tristanom Tompsonom. Na žurci je takođe proslavljen i 20. rođendan Tompsonovog mlađeg brata Amarija. Amarijeva impresivna torta bila je takođe u stilu „Zootropole“ i sadržala je Nika, Džudi i velikog Ristu Zmijića od plave glazure.
Kardašijanova je u utorak obeležila Tejtumov rođendan neodoljivim video-kolažom na Instagramu.
„Srećan 4. rođendan, moj anđele“, napisala je u opisu videa koji prikazuje nekoliko inserata i fotografija Tejtuma zabeleženih tokom godina.
U objavi na svojim Instagram pričama, Kardašijanova je takođe podelila delić atmosfere sa rođendanskog jutra svog sina, na kojoj se vidi Tejtum u pidžami sa likom Bluija dok drži Vudija iz Piksarovog filma „Priča o igračkama“. Nekoliko igračaka iz „Bluija“ i „Priče o igračkama“ je iza njega nosilo rođendanske kapice sa vezanim plavim i belim balonima, prenosi People.
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