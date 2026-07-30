Tokom leta mnogi posežu za novim preparatima u želji da sačuvaju svež i zdrav izgled kože, ali dermatolozi ističu da najvažniji koraci često nemaju veze sa cenom kozmetike.

Visoke temperature, sunčevi zraci i pojačano znojenje mogu da dovedu do dehidrirane kože, proširenih pora i pojave nepravilnosti. Zato je redovno čišćenje lica blagim preparatima prvi korak ka negovanom tenu. Agresivno umivanje nekoliko puta dnevno može imati suprotan efekat i dodatno isušiti kožu.

Jednako važna je hidratacija organizma. Dovoljan unos vode pomaže da koža izgleda svežije i elastičnije, dok lagane hidratantne kreme omogućavaju da zadrži potrebnu vlagu bez osećaja težine.

Stručnjaci posebno naglašavaju važnost kreme sa zaštitnim faktorom. UV zračenje ubrzava starenje kože, podstiče pojavu fleka i povećava rizik od oštećenja, zbog čega bi zaštitni faktor trebalo koristiti svakodnevno, čak i kada nije potpuno sunčano.

Uz nekoliko jednostavnih navika i doslednu negu moguće je sačuvati zdrav i blistav ten tokom čitavog leta.