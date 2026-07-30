Leto je godišnje doba kojem se radujemo cele godine – dani provedeni u moru, kupanju, sunčanju i bezbrižno vreme na otvorenom pravi su recept za odmor i opuštanje.

UV zraci razgrađuju proteine odgovorne za čvrstinu i strukturu kose, dok morska so izvlači vlagu iz vlasi i dodatno isušuje njenu površinu. Ako vreme provodite i u bazenu, hlor može dodatno oslabiti zaštitni sloj kose. Rezultat je kosa koja gubi elastičnost, postaje lomljiva i izgleda beživotno.

Srećom, uz pravilnu negu moguće je sprečiti veća oštećenja i pomoći kosi da zadrži zdrav izgled tokom cele sezone. Ovo su navike koje vredi uvesti već sada.

1. Isperite kosu pre i nakon kupanja

Jedan od najjednostavnijih trikova za zaštitu kose jeste ispiranje običnom vodom pre ulaska u more ili bazen. Kada je vlas već natopljena čistom vodom, upiće manje slane vode ili hlora koji dodatno isušuju njenu strukturu. Nakon kupanja kosu ponovo isperite kako biste uklonili ostatke soli i hlora pre nego što se počnu zadržavati na površini vlasi. Ova mala navika može napraviti veliku razliku, posebno tokom višednevnog boravka na moru.

2. Zaštitite kosu od sunca

Kao što štitimo kožu od štetnog delovanja UV zraka, jednaku pažnju trebala bi dobiti i kosa. UV zračenje može oslabiti vlas i uticati na njen sjaj, boju i elastičnost. Leti zato vredi koristiti proizvode za kosu s UV zaštitom, a odlični saveznici mogu biti i modni dodaci poput pletenih šešira, kapa ili laganih marama. Osim što štite kosu, savršeno upotpunjuju letnje kombinacije.

3. Uvedite hidratantne maske u rutinu

Kada kosa izgleda poput slame, najčešće joj nedostaje vlage i hranljivih sastojaka. Zato je dubinska nega tokom leta posebno važna. Jednom do dvaput nedeljno koristite bogatu hidratantnu masku s uljima, ceramidima, glicerinom ili hijaluronskom kiselinom. Nakon svakog pranja ne zaboravite na regenerator koji pomaže zatvoriti kutikulu vlasi i zadržati vlagu unutar kose.

4. Smanjite korišćenje toplotnih uređaja

Leto je idealno vreme za odmor – ne samo za vas, već i za vašu kosu. Fen, pegla i uvijači dodatno isušuju vlas koja je već osetljiva zbog sunca, soli i hlora. Pokušajte što češće pustiti kosu da se prirodno osuši, a umesto toplotnog oblikovanja birajte jednostavne letnje frizure poput opuštenih pletenica, niskih punđi ili prirodnih talasa bez toplote.

5. Ne zaboravite na vrhove i negu bez ispiranja

Leti ispucali vrhovi postaju još vidljiviji, pa je redovno šišanje jedan od najjednostavnijih načina da kosa izgleda zdravije i negovanije. Osim toga, proizvodi koji se ne ispiru, poput hranljivih ulja, seruma i leave-in regeneratora, stvaraju zaštitni sloj na kosi, olakšavaju raščešljavanje i smanjuju gubitak vlage. Posebno su korisni tokom dana provedenog na plaži jer pružaju dodatnu zaštitu između kupanja.

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