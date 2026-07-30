Kardi Bi je odgovorila na tvrdnje da je razgradila injekcije u zadnjici.
Kada je imala samo 21 godinu, reperka je primila biopolimerne injekcije, koje se prave od filera na bazi silikona koje nije odobrila FDA (Američka agencija za hranu i lekove) i koji mogu da cure i izazovu druge komplikacije, prenosi People.
Reperka (33) se osvrnula na priče o svom izgledu u nedavnom prenosu uživo na Instagramu. Reperka je u isečku iz prenosa uživo rekla da je poslednji put bila na operaciji u januaru 2024. godine, kada su joj injekcije „smanjene“.
„Mnogi od vas mi stalno govore da idem da smanjim zadnjicu“, započela je Kardi. „Ne moram da idem da smanjim zadnjicu, najnovija vest je — ja jesam smanjila zadnjicu.“
Liposukcija
Zatim je objasnila da ne može „samo da ode na liposukciju zadnjice jer joj je koža nekako labava“, dodajući: „zato mi se zadnjica toliko trese.“
„Lipo“ se odnosi na proceduru liposukcije koja koristi usisavanje kako bi se „uklonila masnoća sa određenih delova tela, kao što su stomak, kukovi, Coskovi, zadnjica, ruke ili vrat“ i oblikovala ta područja, navodi Mayo Clinic.
„Tako da ako samo odem na smanjenje liposukcijom, što je lakši način, zadnjica bi mogla da mi opadne“, nastavila je Kardi. „Zato bih morala da se sečem. A ne pada mi na pamet da se sečem. Neću da sedim u kući četiri meseca. Ja sam napolju, kao što sam rekla. Sviđa mi se kako moje telo trenutno izgleda. Osećam se dobro u svojoj koži.“
„Veoma sam, veoma iskrena“, dodala je o svojoj otvorenosti prema javnosti. „Pre svega, imala sam dve liposukcije i jedno smanjenje zadnjice.“
Dodala je da je odlučila da smanji efekat injekcija zbog svoje „sitne“ građe.
„Pre svega, ja sam sitna devojka“, podelila je. „Ja sam veoma mala, sitna devojka. Moja mama je sitna. Moja sestra je sitna. Moje tetke su male.“
Kritike
Zvezda se potom obratila ljudima koji kritikuju njeno telo.
„Ponašate se kao da vam je ovo novo“, dodala je. „Gledate moje telo već koliko godina? Previše.“
Zdrave navike
Dodala je da svoj dobar izgled pripisuje ishrani i načinu života, stavljajući naglasak na uravnotežene obroke.
„O, ’Izgledaš super, super izvajano.’ Da, ku**o, samo prestani da mrziš“, nastavila je. „Isprčaću vam šta radim da bih izgledala izvajano.“
Zatim je podelila da jede piletinu na žaru, losos na žaru i pije napitke koji sadrže vlakna, pre nego što je poručila obožavaocima da ne „gladuju“ da bi smršali ili promenili svoj izgled.
„To je ono što radim. Iskrena sam koliko god je to moguće“, dodala je. „Kad god neko kaže da dobro izgledam, vi kažete da sam išla na operaciju.“
„Zato ućutite; to je čista mržnja“, zaključila je deo prenosa uživo u kom je govorila o svom telu. „Ku**e pune mržnje. Uživajte u svom životu. Uživajte u sebi, uživajte u svemu.“
Odgovor
Reperka je i ranije ove godine otvoreno govorila o uklanjanju injekcija iz zadnjice.
„Imaš toliko du*e!“, rekla je Kejlani Kardi u video-snimku koji je u februaru podelio hip-hop radio voditelj Big Boj na Instagramu, u kom se vidi kako R&B pevačica u neverici tapše pevačicu po zadnjici.
Kardi je potom podelila svoj plan sa ljudima iza scene.
„Izvadiću deo posle ove turneje“, rekla je Kejlani dok se njihovo društvo smejalo. „Posle ove turneje ne želim nikoga da čujem tri meseca. Idem u Kolumbiju; niko da mi se ne javlja, ništa. Vadim ovo du*e!“
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