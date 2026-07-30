Jedno je sigurno: gde god da Dženifer Lopez provodi svoj odmor, budite uvereni da će sa sobom poneti najaktuelnije sezonske trendove.
To je slučaj i ovog puta, jer je svetska zvezda upravo viđena na odmoru u Rimu, obučena u ultimativnu modnu uniformu za italijansko leto. Njen stajling potvrdio je još jedno nepisano modno pravilo za tople mesece. Naime, trendseterke sve češće menjaju klasične bele haljine za takozvane marame haljine (kreacije inspirisane svilenim maramama).
One su prepoznatljive po dezenima koji asociraju na vintidž marame, kao i po pažljivo promišljenim detaljima poput asimetričnih ivica, neobičnih proreza i tankih bretela koje se ležerno vezuju na ramenima. Verzija koju je odabrala Dženifer savršeno se uklapa u ovu romantičnu estetiku, a njena mini-haljina ističe se i prefinjenim vezom koji celom izgledu daje dozu luksuza.
A sa čime upariti ovakav komad odeće? Dženifer se odlučila za par zlatnih japanki. S obzirom na to da se metalik nijanse danas tretiraju kao neutralne boje, one se slažu uz sve printove i materijale.
Kako da rekreirate ovu odevnu kombinaciju za leto 2026?
Nije vam potrebna karta za Rim da biste izgledali kao da ste upravo sišli sa španskih stepenica.
Evo nekoliko saveta kako da ovaj trend prilagodite svom stilu:
- Fokusirajte se na dezen: Potražite haljine koje imaju bandana print, cvetne motive ili arabeske koje podsećaju na svilene marame iz sedamdesetih. Što su boje bogatije (smaragdnozelena, terakota, teget), to će haljina izgledati skupocenije.
- Birajte pamuk ili svilu: Da biste zadržali lepršavost koju ovaj kroj zahteva, birajte lagane, prirodne materijale koji prate liniju tela i omogućavaju koži da diše tokom vrelih letnjih dana.
- Minimalistički aksesoari: Pošto je marama haljina sama po sebi vizuelno upečatljiva, zadržite minimalistički princip kada je reč o nakitu. Par diskretnih alki, predimenzionirane naočare za sunce i pletena torba od rafije biće sasvim dovoljni da zaokruže vaš izgled, prenosi Elle.
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