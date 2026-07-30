Jedno je sigurno: gde god da Dženifer Lopez provodi svoj odmor, budite uvereni da će sa sobom poneti najaktuelnije sezonske trendove.

To je slučaj i ovog puta, jer je svetska zvezda upravo viđena na odmoru u Rimu, obučena u ultimativnu modnu uniformu za italijansko leto. Njen stajling potvrdio je još jedno nepisano modno pravilo za tople mesece. Naime, trendseterke sve češće menjaju klasične bele haljine za takozvane marame haljine (kreacije inspirisane svilenim maramama).