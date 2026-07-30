Dugo vremena se na razvod gledalo kao na nešto kroz šta morate proći sami, u tišim uglovima svoje spavaće sobe ispunjenim jecajima. Često je bio praćen krivicom, sramotom ili onim teškim Osećajem dvosmislene praznine i gubitka — čak i kada je prekid veze bio najzdraviji izbor za sve. I iako je razvod i dalje bolna životna prekretnica koja može izazvati osećaj sramote, neki sveže razvedeni ljudi obeležavaju ovaj događaj žurkama, tortama i grupnim večerama. Smatrajte to venčanjem u unazad.
Ova ideja možda zvuči neuobičajeno i podeljeno, ali želeli smo da saznamo šta o tome misle terapeut i advokat za razvode. Oni objašnjavaju zašto takva proslava zapravo nije klicanje samom razvodu, već kako možete prirediti zabavu koja priznaje ovu veliku životnu prekretnicu i daje vam dozvolu da krenete napred.
Zašto su žurke povodom razvoda danas sve češće?
Žurke povodom razvoda postaju sve češće jer se na sam razvod više ne gleda kao na lični neuspeh, već kao na veliku životnu prekretnicu.
„Ljudi daju prednost mentalnom zdravlju i sve je manje stigme oko razvoda, pa ima smisla što žurke povodom razvoda postaju prihvatljivije i deo glavnog toka“, kaže Džejmi Bronštajn, licencirani terapeut za veze, savetnica i osnivačica platforme „The Relationship Therapist“ za Real Simple. „Mislim da društvo konačno dolazi do tačke u kojoj shvata da se stopa razvoda ne menja, pa to prihvata sa manje osuđivanja nego u prošlosti.“
Društvene mreže su takođe normalizovale deljenje celokupnog procesa razvoda. „Ljudi su ranjivi i dele svoje živote, što smanjuje stigmu oko razvoda“, dodaje Bronštajnova. Ta otvorenost je napravila prostor i za iskreniju verziju razvoda — onu koja ne primorava ljude da biraju između tuge i olakšanja.
„Mislim da konačno dajemo ljudima dozvolu da priznaju da dve stvari mogu biti tačne u isto vreme: razvod može da slomi srce, a može biti i najzdravija odluka koju je neko ikada doneo“, kaže Hana Hembri Bel, advokatica za porodično pravo i osnivačica organizacije „My Confident Divorce“. „Dugo je razvod nosio toliko srama da su ljudi osećali da treba tiho da nestanu, potpišu papire i nastave dalje bez pričanja o tome. Ali život ne funkcionise tako.“ Za Hembri Bel, zdrava žurka povodom razvoda nije proslava kraja braka; radi se o priznavanju početka novog života.
Prednosti proslave raskida
Žurka povodom razvoda je opušten način da se svi uključeni podsete da se život nastavlja i da će biti u redu.
„Zajednica i podrška voljenih su od suštinskog značaja kako bi se ljudima pomoglo da zaceli rane tokom i nakon razvoda“, kaže Bronštajn. „Kada neko prolazi kroz razvod okružen ljudima kojima je stalo do njega, ima tendenciju da se oseća manje usamljeno u nečemu što često može delovati neverovatno usamljenički.“
Ta podrška je ključna jer razvod često narušava mnogo više od samog odnosa.
„Razvod je pun nevidljivih gubitaka“, objašnjava Hembri Bel. „Da, gubite vezu, ali možete izgubiti i tradiciju, zajedničke prijatelje, finansijsku sigurnost, verziju sebe za koju ste mislili da ćete postati i budućnost koju ste zamišljali za svoju porodicu. To je mnogo tereta za nositi.“ Za nekoga ko nosi sve te promene odjednom, žurka povodom razvoda može stvoriti trenutak da zastane i kaže: „To poglavlje je bilo važno. Bolelo je. I ja sam još uvek ovde.“
Cilj je da zabava bude manje glumljenje sreće, a više pravi izvor podrške bez srama. Kako Brene Braun čuveno ističe, sramu su potrebni tajnost, tišina i osuđivanje da bi rastao. „Primetila sam da ljudi brže zaceljuju kada prestanu da osećaju da moraju da kriju kroz šta su prošli“, kaže Hembri Bel. „Sram drži ljude u mestu. Biti okružen ljudima koji vas podsećaju da vaš život nije gotov može biti izuzetno moćno.“
Saveti za žurku koji podržavaju vaše zaceljenje
Svi vole dobru žurku, ali nije svaka žurka povodom razvoda jednaka. Evo kako da svoju (ili žurku vaše drage osobe) učinite pozitivnim događajem koji pruža podršku.
Sačekajte dok ne budete spremni
Pre nego što bilo šta planirate, budite iskreni u vezi sa tim da li je proslava usmerena na zaceljenje ili se i dalje vrti oko osobe od koje ste se razveli. „Ako se vaša žurka povodom razvoda vrti oko vašeg bivšeg partnera, verovatno još niste spremni za nju“, kaže Hembri Bel. „Ako je usmerena na vas, može biti izuzetno lekovita.“
Dajte sebi dovoljno vremena da uočite razliku između iskrenog olakšanja i potrebe da ubedite sve — uključujući i sebe — da ste dobro. „Velika je razlika između ponovnog preuzimanja kontrole nad svojim životom i glumljenja sreće“, kaže Hembri Bel. „Jedno je zaceljenje, a drugo je često samo bol obučen u svečanu haljinu.“
Razmislite o širem uticaju
Pre nego što objavite fotografije sa žurke na Instagramu, razmislite o tome ko bi još mogao da vidi te fotografije, opise i šale, čak i ako je to u dalekoj budućnosti. „Takođe bih ohrabrila ljude da razmisle o sporednim posledicama, posebno ako su u priči i deca“, kaže Hembri Bel. „Internet nikada ne zaboravlja. Zapitajte se: ’Ako moja deca vide ove fotografije za deset godina, da li će videti nekoga ko se ponaša sa dostojanstvom ili nekoga ko pokušava da pobedi?’“ To ne znači da ne treba da pravite žurku, već da je napravite sa porukom i/ili lekcijom koju zaista želite da preneste svojoj deci.
Ne zadržavajte se na prošlosti
Malo podsećanja na prošlost je prirodno, ali izbegavajte da se žurka pretvori u grupno jadanje. „Važno je da zabava ne bude fokusirana na negativne aspekte braka niti na kopanje po prošlosti, jer bi to moglo da stane na put zaceljenju i sposobnosti razvedene osobe da krene dalje“, kaže Bronštajnova. „Žurka takođe može ometati zaceljenje ako je razvedena osoba koristi kao flaster i ne uradi unutrašnji rad koji je neophodan da bi imala srećniju vezu u budućnosti.“ Ukratko: možda će vam i dalje trebati terapija, pravili žurku ili ne.
Igrajte zabavne igre
Kada je atmosfera prava, opuštene aktivnosti mogu pomoći da okupljanje deluje svečano — a da sam razvod ne postane deo zabave. „Igrajte zabavne igre poput ’prikaci magarcu rep’, pantomime i ’Kards agenst hjumaniti’, koje stvaraju prostor i prilike za smeh“, kaže Bronštajn, koja takođe predlaže veselu, pozitivnu muziku. „Muzika ima moć da leči!“ Ti trenuci kroz igru mogu podsetiti razvedenu osobu da radost i dalje postoji van veze koju je izgubila.
Proslavite osobu koja se razvela
Prisetite se lepih uspomena koje imate sa osobom koja se razvodi. „Pozitivne uspomene takođe imaju moć da leče“, kaže Bronštajnova. „One podsećaju razvedenu osobu ko je bila (i ko je i dalje) pre nego što joj se život nakratko zakomplikovao. Žurke povodom razvoda koje najviše pomažu zaceljenju priznaju otpornost, slave lični rast i zakoračuju u budućnost punu nade.“
Pomaže kada razvedena osoba zna da kraj braka nije umanjio ono što ona jeste — a to možete pretvoriti u igru ili grupnu aktivnost. „Osmislite aktivnost u kojoj svi gosti idu u krug i govore lepe stvari o osobi koja se razvela“, kaže Bronštajnova. „Ponekad ljude treba podsetiti na to ko su, na njihove divne osobine i na ono što imaju da ponude, a najbolji način da se razvedena osoba oseća voljeno i podržano jeste da to čuje od ljudi koji je najbolje poznaju.“
Najvažnija poruka: „Najzdravije žurke povodom razvoda nisu bučne zato što je neko izgubio“, kaže Hembri Bel. „Značajne su zato što je neko ponovo pronašao sebe. U tome je razlika.“
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