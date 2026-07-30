Kraljica Leticija je neprikosnovena inspiracija kada je reč o odmerenom, sofisticiranom i svežem izgledu. Iza njenog blistavog tena ne krije se gomilanje proizvoda za šminkanje, već strogo poštovanje pravila o umerenosti.
Kako prenosi francusko izdanje magazina Elle, pozivajući se na intervju sa španskog portala ,,Vanitatis", zvanična šminkerka španske kraljice, Natalija Belda, upozorila je na čestu grešku zbog koje rezultat šminkanja lako prelazi u nešto sasvim veštačko.
„Koža već poseduje svoju prirodnu svetlost. Ukoliko na nju dodamo previše iluminatora i svetlucavih proizvoda, dobijamo veštački, gotovo plastičan rezultat”, objasnila je Belda. Jednostavnije rečeno - treba se čuvati efekta „disko kugle”.
Lekcija o suptilnosti
Za ovu ekspertkinju, sve je stvar mere. Njena glavna mantra glasi: prvo definisanje i strukturiranje, a tek zatim iluminacija lica.
„Bronzer sa mat ili neutralnim finišem je ključan. On iscrtava konture, naglašava volumen, a da pritom uopšte ne sija”, ističe šminkerka kraljice Leticije.
Ova diskretna osnova otvara put hajlajteru, koji se potom lagano nanosi. Ideja je staviti samo nekoliko preciznih dodira na vrh jagodica, duž kosti nosa i tik ispod luka obrva. Ništa više od toga. Cilj je oponašati refleksiju svetlosti tamo gde bi ona prirodno i padala na lice.
Manje proizvoda, više blistavosti
Ovaj minimalistički pristup je još privlačniji kada se uzme u obzir da španska kraljica Leticija savršeno oličava ovu svedenu eleganciju. „Bolje je ciljati pravo mesto nego množiti slojeve proizvoda”, insistira Natalia Belda na kraju razgovora za ,,Vanitatis". Rezultat ovakvog pristupa je koža koja diše i besprekorno lagan finiš, daleko od glamuroznog izgleda prezasićenog efektima.
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