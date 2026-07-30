Kraljica Leticija je neprikosnovena inspiracija kada je reč o odmerenom, sofisticiranom i svežem izgledu. Iza njenog blistavog tena ne krije se gomilanje proizvoda za šminkanje, već strogo poštovanje pravila o umerenosti.

Kako prenosi francusko izdanje magazina Elle, pozivajući se na intervju sa španskog portala ,,Vanitatis", zvanična šminkerka španske kraljice, Natalija Belda, upozorila je na čestu grešku zbog koje rezultat šminkanja lako prelazi u nešto sasvim veštačko.

„Koža već poseduje svoju prirodnu svetlost. Ukoliko na nju dodamo previše iluminatora i svetlucavih proizvoda, dobijamo veštački, gotovo plastičan rezultat”, objasnila je Belda. Jednostavnije rečeno - treba se čuvati efekta „disko kugle”.

Lekcija o suptilnosti