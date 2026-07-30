Tri horoskopska znaka privlače sreću i finansijski uspeh u periodu od 3. do 9. avgusta 2026. godine. Ove nedelje univerzum ih podseća na sopstvenu vrednost i pomaže im da shvate da zaslužuju stabilnost, obilje i uspeh, ističe astrolog Kejt Ros.

OVAN

Oduvek ste bili vredni uspeha, Ovnovi. Retrogradni Hiron u Biku podstiče vas da promenite način na koji razmišljate o sebi i novcu. Vreme je da zamenite negativna uverenja pozitivnim stavovima i prihvatite da zaslužujete stabilan i prosperitetan život.

Ovaj period ne donosi velike uspone i padove, već postepen i siguran rast finansija. Promene koje sada napravite uticaće ne samo na vaš novčanik, već i na način na koji doživljavate sebe i svoju budućnost.

DEVICA

Za Device, uspeh dolazi kroz saradnju. Venera ulazi u Vagu 6. avgusta i donosi povoljne prilike za partnerstva, zajednička ulaganja i finansijske dogovore.

Iako će Venera kasnije ove godine krenuti retrogradno, pa rezultati možda neće biti vidljivi odmah, sve što započnete ove nedelje može doneti značajne koristi do novembra. Budite strpljivi i ne odustajte ako se stvari budu odvijale sporije nego što očekujete.

RAK

Rakovi bi trebalo da budu spremni da iskoriste svaku priliku koja im se ukaže. Merkur ulazi u Lava 9. avgusta, gde će ostati do 25. avgusta, donoseći sreću u finansijama i karijeri.

Ovaj tranzit može privući nove poslovne ponude, prilike za napredovanje ili dodatnu zaradu. Međutim, uspeh neće doći sam od sebe, piše portal "Your Tango". Potrebno je da budete hrabri, preuzmete inicijativu i napravite prvi korak ka svojim ciljevima. Ovo je period u kojem se odvažnost može višestruko isplatiti.

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