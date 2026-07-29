Prema astrološkim tumačenjima, Ovnovi bi danas mogli da imaju najviše razloga za zadovoljstvo. Povoljan položaj Marsa donosi im nalet energije, samopouzdanja i motivacije, pa će lakše nego inače rešavati obaveze i donositi važne odluke.

Uspeh i novac stižu

Na poslovnom planu moguće su prilike da pokažu svoje sposobnosti. Brza reakcija, odlučnost i spremnost da preuzmu odgovornost mogli bi da im donesu pohvale nadređenih ili otvore vrata novim poslovnim mogućnostima.

Ako razmišljaju o pokretanju novog projekta ili važnoj finansijskoj odluci, zvezde im idu u prilog, ali se i dalje savetuje oprez pri svakom potezu.

Astrolozi navode i mogućnost neočekivanog priliva novca, bilo kroz vraćanje starog duga, isplatu koju nisu očekivali ili neki drugi izvor prihoda.

Lepa dešavanja u ljubavi

Na ljubavnom planu Ovnovi će zračiti harizmom i lako privlačiti pažnju ljudi iz svog okruženja. Neki bi mogli da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti, dok bi drugi mogli da upoznaju nekoga ko će im u budućnosti biti veoma važan.

Dan bi mogli da završe u prijatnom društvu, na proslavi ili okupljanju, gde će steći nova poznanstva i ostvariti korisne kontakte.

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