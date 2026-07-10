Mnogi misle da je jul kraj sezone za sadnju povrća i da je bašta tada rezervisana samo za zalivanje i čekanje berbe. Međutim, iskusni baštovani tvrde upravo suprotno, ovo je idealan period za setvu brojnih kultura koje brzo niču i daju rod već za nekoliko nedelja.

Topla zemlja ubrzava klijanje, a pojedine biljke upravo u julu najbolje napreduju. Stručnjaci izdvajaju sedam vrsta povrća koje i sada možete bez problema da posejete.

Naravno, izbor zavisi od klime u kojoj živite. U toplijim krajevima potrebno je više zalivanja i povremeno zasenjivanje biljaka, dok u hladnijim predelima setva može da traje gotovo do kraja leta.

Pasulj

Pasulj je jedna od najzahvalnijih kultura za letnju setvu. Voli zagrejanu zemlju, brzo niče, a prve mahune možete očekivati već za 50 do 60 dana.

Najbolje je da seme posejete direktno u baštu, na mesto gde će rasti, i da zemlju održavate umereno vlažnom dok biljke ne ojačaju.

Tikvice

Ako želite brz rod, tikvice su pun pogodak. Na visokim temperaturama odlično napreduju i prve plodove mogu dati već šest nedelja nakon sadnje.

Što ih češće berete, to će biljka više rađati, pa je redovna berba gotovo obavezna ako želite bogat prinos.

Krastavci

Krastavci obožavaju letnju toplotu. Kada se poseju u julu, brzo rastu zahvaljujući toploj zemlji i dugim sunčanim danima.

Najbolje ih je gajiti uz mrežu ili potporu, jer će tako imati bolju cirkulaciju vazduha i manji rizik od bolesti. Tokom velikih vrućina ne zaboravite redovno zalivanje, jer nedostatak vode može da učini plodove gorkim.

Blitva

Za razliku od zelene salate, kojoj visoke temperature ne prijaju, blitva odlično podnosi letnje vrućine.

Dovoljno je da redovno berete spoljne listove, a biljka će iznova terati nove, sve do jeseni. U toplijim krajevima može da se bere čak i tokom zime.

Bamija

Bamija je prava kraljica letnjih vrućina. Što su temperature više, to bolje napreduje.

Nekada se uglavnom gajila u toplijim krajevima, ali zbog sve toplijih leta sve češće se može videti i u baštama širom Srbije.

Crnooki pasulj

Poznat i kao crnooki grašak, spada među najotpornije kulture za setvu usred leta.

Odlično podnosi visoke temperature i često daje bolje rezultate kada se poseje u julu nego u hladnijem delu godine.

Cvekla

Jul je pravo vreme za setvu cvekle koja će se vaditi na jesen. Topla zemlja omogućava brzo klijanje, dok hladnije noći krajem leta doprinose lepšem ukusu korena.

Prednost cvekle je što su jestivi i koren i mladi listovi, pa je odličan izbor čak i za manje bašte.