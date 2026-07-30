Postoji mnogo narodnih lekova, a jedan od njih je i upotreba crnog luka na razne načine.

Stari bapski trik koji se vekovima koristi za lečenje prehlade, kašlja, curenja nosa. Uzmite crni luk, isecite ga na četvrtine i stavite na tacnicu pored kreveta uveče kada ste prehlađeni. Ujutru ćete se osećati mnogo bolje. Neki ljudi koji su ovo probali kažu da im je kijavica skroz prošla.

Crni luk je bogat sastojcima koji pomažu u borbi protiv bolesti, a poznato je da ima i antibakterijska svojstva. Udisanje mirisa koji isparava iz svežeg luka delovaće lekovito na organizam, otvoriće vam disajne puteve, otpušiti nos. Zato će vam biti mnogo bolje kada se probudite.

Probajte, ne može da škodi. Možda će vam soba mirisati na crni luk, ali to ćete lako rešiti jutarnjim luftiranjem.

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