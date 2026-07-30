Ako postoji jedan modni komad koji je poslednjih dana izazvao buru komentara na društvenim mrežama, onda su to ove neobične čizme. Dok jedni tvrde da predstavljaju pravo osveženje i hrabar modni iskorak, drugi smatraju da su dokaz da moda ponekad zaista ode predaleko.

Reč je o modelu sa visokim sjajem koji seže do ispod kolena i ima elegantnu visoku štiklu, ali ono što ih izdvaja od klasičnih čizama jeste neobična kombinacija boja. Prednji deo je u maslinastozelenoj nijansi, dok je zadnji deo obojen u intenzivnu roze boju, zbog čega ih je gotovo nemoguće ne primetiti.

Ljubitelji odvažnih trendova smatraju da upravo kontrast boja daje ovom modelu poseban karakter i da ovakve čizme mogu potpuno da transformišu i najjednostavniju modnu kombinaciju. Dovoljne su obične farmerke ili jednobojna haljina da one postanu glavni detalj celokupnog stajlinga.

S druge strane, mnogi ističu da spoj maslinastozelene i roze deluje nesvakidašnje i teško uklopivo, pa se pitaju da li je reč o modnom hitu ili prolaznom trendu koji će brzo pasti u zaborav. Pojedini komentari na društvenim mrežama idu toliko daleko da tvrde kako ove čizme izgledaju kao da pripadaju dvema različitim pari obuće.

Ipak, modni stručnjaci često podsećaju da upravo komadi koji u prvi mah izazovu podeljene reakcije kasnije postanu veliki trendovi. Moda se sve više udaljava od strogih pravila i okreće individualnosti, pa su upečatljive boje, sjajni materijali i neočekivani spojevi među najtraženijim detaljima na svetskim pistama.

Da li biste ih nosili ili biste ih zaobišli u širokom luku?