Ljubitelji prirodne kozmetike godinama se kunu u ricinusovo ulje, koje se smatra jednim od najpopularnijih prirodnih preparata za negu trepavica.

Iako ne postoji dovoljno naučnih dokaza da ricinusovo ulje direktno ubrzava rast trepavica, ono može doprineti njihovom zdravijem izgledu. Bogato je ricinoleinskom kiselinom i masnim kiselinama koje hrane dlačice, sprečavaju njihovo isušivanje i pucanje, zbog čega trepavice mogu delovati gušće, jače i sjajnije.

Kako se koristi?

Najvažnije je da koristite hladno ceđeno, čisto ricinusovo ulje. Pre nanošenja obavezno uklonite svu šminku i operite lice.

Uz pomoć čiste četkice od maskare ili štapića za uši nanesite veoma malu količinu ulja na trepavice, vodeći računa da ne dospe u oči. Najbolje je da se tretman radi uveče, pre spavanja, kako bi ulje delovalo tokom noći.

Ujutru lice operite mlakom vodom i blagim sredstvom za čišćenje.

Kada se mogu primetiti rezultati?

Promene se ne dešavaju preko noći. Redovna nega može doprineti tome da trepavice budu mekše, manje sklone opadanju i da izgledaju punije. Prvi efekti najčešće se primećuju nakon nekoliko nedelja dosledne upotrebe.

Obratite pažnju

Pre prve upotrebe preporučuje se test na malom delu kože kako biste proverili da li postoji alergijska reakcija. Ako osetite peckanje, crvenilo ili iritaciju, odmah prekinite korišćenje i isperite oči vodom.

Pored ricinusovog ulja, zdravlju trepavica doprinosi i pravilno skidanje šminke, izbegavanje grubog trljanja očiju i redovna zamena maskare. Kombinacija dobre nege i strpljenja može učiniti da trepavice izgledaju jače, negovanije i prirodno lepše.