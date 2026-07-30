Nikol Kidman ponovo je pokazala zbog čega godinama važi za jednu od najbolje obučenih žena u Holivudu. Oskarovka je zablistala na premijeri treće sezone serije „Lioness“ u Njujorku, a modni izbor o kojem svi pričaju potpisuje čuvena modna kuća Fendi.

Glumica je za ovu priliku odabrala kombinaciju iz kolekcije Fendi Fall 2026, koja je na prvi pogled izazvala podeljene reakcije. Dok su pojedini na društvenim mrežama komentarisali da gornji deo podseća na zavesu zbog prozirne čipke i bogatih detalja, modni stručnjaci složni su da je upravo reč o jednom od najupečatljivijih izdanja večeri.

Posebnu pažnju privukle su njene bele pantalone širokih nogavica koje vizuelno sužavaju struk, izdužuju figuru i daju elegantnu siluetu. Upravo ovakav kroj već sezonama važi za jedan od najpoželjnijih jer pristaje gotovo svakom tipu građe i ostavlja utisak dužih nogu. Nikol ih je uklopila sa prozirnim srebrnim topom ukrašenim čipkom i svetlucavim aplikacijama, dok je ispod nosila diskretan top u boji kože, čime je postigla efekat glamura bez preterivanja.

Stajling je upotpunila sandalama sa otvorenim prstima, efektnim zlatnim nakitom, elegantnim satom i prstenjem, dok je raspuštena plava kosa sa blagim šiškama dodatno naglasila sofisticiran izgled. Šminka je bila svedena i prirodna, sa naglaskom na blistav ten i nežno ružičaste usne.

Na premijeri se pridružila koleginicama iz serije „Lioness“, među kojima su Zoi Saldana, Dženesis Rodrigez i Lejsla de Oliveira. Zajedno su pozirale fotografima uoči izlaska treće sezone popularne špijunske drame, koja na platformu Paramount+ stiže 2. avgusta.

Glamurozno pojavljivanje usledilo je samo nekoliko dana nakon njenog odmora na italijanskoj rivijeri, gde je boravila sa ćerkama Sandej Rouz i Fejt.