Kaja Gerber dobro zna koliko je gola haljina moćan komad koji ostavlja jak utisak. Za svoje najnovije pojavljivanje na crvenom tepihu ovom proverenom trendu dala je blistav zaokret, odabravši haljinu prekrivenu kristalima.

Gerberova je na premijeri serije ,,The Shards" u Njujorku zablistala u svetlucavoj haljini brenda ,,Valentino" koju potpisuje Alesandro Mikele. Iako je radnja serije smeštena u osamdesete godine, haljina je odisala glamurom supermodela devedesetih - modnim periodom kojem se manekenka i glumica već dugo rado vraća.