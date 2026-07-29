Kaja Gerber dobro zna koliko je gola haljina moćan komad koji ostavlja jak utisak. Za svoje najnovije pojavljivanje na crvenom tepihu ovom proverenom trendu dala je blistav zaokret, odabravši haljinu prekrivenu kristalima.
Gerberova je na premijeri serije ,,The Shards" u Njujorku zablistala u svetlucavoj haljini brenda ,,Valentino" koju potpisuje Alesandro Mikele. Iako je radnja serije smeštena u osamdesete godine, haljina je odisala glamurom supermodela devedesetih - modnim periodom kojem se manekenka i glumica već dugo rado vraća.
Elegantna haljina uskog kroja imala je jednostavan četvrtasti izrez i tanke bretele. Preko gotovo potpuno providnog tila bili su ručno izvezeni kristali u stilu ,,Art Deco" estetike, stvarajući utisak da ukrasi lebde preko tela. Gerberova je dozvolila da upravo haljina bude u centru pažnje. Kosu je stilizovala u nežne talase, inspirisane izgledom njene majke, Sindi Kroford, dok je od nakita odabrala dijamantske minđuše brenda ,,Briony Raymond", kako ništa ne bi odvlačilo pažnju od blistavog efekta haljine.
Stil inspirisan projektom
Iako je takozvani ,,method dressing" - stil oblačenja inspirisan likom ili projektom koji zvezde promovišu - postao gotovo standard među poznatima (dovoljno je setiti se Zendeje i njenih modnih izdanja inspirisanih filmovima ,,The Odyssey" i ,,Spider-Man"), Gerber i njena stilistkinja Ema Džejd Morison za promociju serije ,,The Shards" odlučile su se za mnogo suptilniji pristup.
Modna izdanja Kaje Gerber tokom promocije pokazuju da ne postoji samo jedan način oblačenja za promotivnu turneju. Ponekad je dovoljno da stajling dočara atmosferu i raspoloženje, umesto da doslovno prati priču projekta.
Nostalgija
Nemoguće je ne primetiti da ova haljina predstavlja omaž jednom od najprepoznatljivijih modnih izdanja Sindi Kroford.
Na dodeli nagrada ,,MTV Video Music Awards" 1991. godine, Sindi je zablistala u dugoj crnoj haljini u potpunosti izvezenoj šljokicama. Tokom cele decenije devedesetih Sindi je bezbroj puta potvrdila svoju naklonost ka uskim ,,slip" haljinama, prenosi Elle.
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