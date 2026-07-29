Već nekoliko sezona balajaž je najtraženija tehnika farbanja kose u frizerskim salonima.
Gotovo niko više ne želi potpunu promenu boje, već suptilno osveženje koje će kosi dati više svetlosti i dimenzije. Drastične transformacije više nisu u prvom planu - cilj je da kosa izgleda kao da ju je prirodno posvetlelo sunce. Upravo zato jedna balajaž tehnika trenutno osvaja salone širom sveta.
,,Beige Balayage" je najtraženija boja kose
Poslednjih nekoliko godina jedan trend se posebno izdvojio i to je balajaž koji je postao ubedljivo najtraženija tehnika farbanja u salonima. Baš kao što je bob postao jedna od najpopularnijih frizura, tako je balajaž prvi izbor kada je reč o boji kose.
Cilj više nije jednolična boja, već prirodan, suptilan i blistav rezultat koji se stapa sa prirodnom nijansom kose. Ova tehnika podrazumeva svetle bež pramenove koji kosi daju dodatni sjaj, a pritom zadržavaju potpuno prirodan izgled. Koren ostaje blag i neprimetan, dok su dužina i krajevi obogaćeni sjajnim bež tonovima koji prelepo reflektuju svetlost.
Druge popularne balajaž tehnike
Odmah iza ,,Beige Balayage" nalaze se ,,Cherry Red" i ,,Caramel Balayage", koje su takođe popularne. ,,Cherry Red" osvaja crvenim tonovima i bogatim nijansama koje kosi daju više karaktera, dimenzije i sjaja. Sa druge strane, ,,Caramel Balayage" zasniva se na toplim karamel i zlatnim nijansama koje se prirodno stapaju sa kosom. Rezultat je blistava kosa koja trenutno osvežava izgled i daje tenu topliji, svežiji sjaj.
Ono što povezuje sve ove trendove jeste želja za elegantnim, prirodnim izgledom koji se lako održava. Zahvaljujući nežno stopljenom korenu i neupadljivom izrastku, odlazak u salon nije potreban tako često, a boja dugo ostaje sveža i lepa, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)