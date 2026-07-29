Već nekoliko sezona balajaž je najtraženija tehnika farbanja kose u frizerskim salonima.

Gotovo niko više ne želi potpunu promenu boje, već suptilno osveženje koje će kosi dati više svetlosti i dimenzije. Drastične transformacije više nisu u prvom planu - cilj je da kosa izgleda kao da ju je prirodno posvetlelo sunce. Upravo zato jedna balajaž tehnika trenutno osvaja salone širom sveta.

,,Beige Balayage" je najtraženija boja kose