Ako se brijete pod tušem, držanje brijača u tuš-kabini deluje kao sasvim prirodan izbor. Međutim, ne tako brzo.

Čuvanje brijača u tuš-kabini zapravo nije baš dobra ideja, i to iz više razloga nego što možda mislite. Dermatološkinja je podelila mišljenje o ovom pitanju.

Da li treba čuvati brijače u tušu?

Ne. Tuš nije mesto za brijač. To je okruženje sa stalno visokim nivoom vlage, što znači da brijač nema priliku da se potpuno osuši.

Konstantna vlažnost dovodi do oksidacije oštrice, zbog čega ona brže otupljuje i počinje da rđa, objašnjava dr Gita Jadav, sertifikovana dermatološkinja i osnivačica ordinacije ,,FACET Dermatology" za Real Simple. Tupa ili zarđala oštrica znači lošije brijanje i mnogo veću verovatnoću za iritaciju kože nakon brijanja.

Zašto je čuvanje brijača u tušu loša ideja

Možda deluje bezazleno, ali ne treba potceniti negativne strane držanja brijača u tušu. Kada promenite ovu naviku, razliku u iskustvu brijanja možete odmah primetiti. Evo šta se dešava kada brijač ostane u ovom vlažnom okruženju.

Oštrice brže otupljuju

Stalna vlaga ubrzava oksidaciju oštrica i mnogo brže ih čini tupim. „Ljudi često potcenjuju problem otupljivanja, jer tupa oštrica ne klizi preko kože, već je povlači“, kaže dr Jadav. „To povlačenje izaziva mikrooštećenja kože, zbog čega nastaju posekotine, iritacija od brijanja i urasle dlake.“

Može dovesti do razmnožavanja bakterija

Još jedan veliki problem jeste to što toplo i vlažno okruženje tuša pogoduje razvoju bakterija i gljivica. A vaš brijač? On se nalazi direktno na mestu gde prska voda i može ih sakupljati. Dr Jadav objašnjava da vlaga koja ostane na metalu omogućava stvaranje biofilma — lepljivog sloja mikroorganizama koji se ne uklanja običnim kratkim ispiranjem.

„Zatim tu oštricu prevučete preko kože, često stvarajući sitna oštećenja dok se brijete“, kaže ona. „Ta kombinacija može dovesti do folikulitisa, odnosno pojave sitnih upaljenih kvržica izazvanih infekcijom.“ Takva iritacija može ostaviti tamne fleke koje se zadržavaju mesecima.

Oštrice mogu zarđati

Pošto su napravljeni od metala, brijači mogu zarđati ili korodirati kada se drže u vlažnom okruženju. Kada dođe do korozije, ivice oštrice postaju neravne i tupe, pa je veća verovatnoća da će izazvati sitne posekotine i ogrebotine. Tokom brijanja možete osećati i veće zatezanje i otpor. Dr Jadav savetuje da, ukoliko primetite tragove rđe, zamenite oštricu umesto da nastavite da je koristite.

Najbolje mesto za čuvanje brijača

Idealno bi bilo da brijač držite na suvom mestu. To često znači van kupatila — na primer u fioci ili ormariću koji se nalazi u blizini kupatila. Možda će biti potrebno vreme da se naviknete na ovu promenu, ali razlika će pokazati da se isplati.

„Ako je tuš zaista jedina opcija, cilj je da oštrica ne bude u vodi koja se zadržava i da može da se osuši. Magnetni držač ili kukica na kojoj brijač visi tako da je glava okrenuta nadole mnogo su bolje rešenje nego da ga ostavite na ivici kade“, kaže dr Jadav.

U svakom slučaju, dobro isperite brijač posle svakog brijanja i redovno menjajte oštricu. Obratite pažnju na njeno stanje. Ako povlači kožu, ima tačkice rđe ili ne možete da se setite kada ste je poslednji put promenili, vreme je za novu.

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