Iako ih mnogi koriste nedeljama bez pranja, stručnjaci preporučuju redovno čišćenje kako bi se smanjila količina bakterija i ostataka kozmetike koji mogu završiti na licu.

Četkice za tečne proizvode perite češće

Četkice kojima nanosite tečni puder, korektor ili kremaste proizvode trebalo bi prati svaki dan, ali najmanje 4 puta nedeljno. Pošto su često vlažne i u kontaktu sa proizvodima bogatim uljima, na njima se brže nakupljaju ostaci kozmetike.

Četkice za puder, bronzer i rumenilo mogu se prati nešto ređe, iako je važno i njih prati svaki dan, u redu je, ako nemate vremena da to bude i 3 puta nedeljno.

A šta je sa sunđerima?

Sunđeri za šminku zahtevaju još više pažnje. Pošto upijaju vlagu i proizvod, idealno je da ih operete posle svake upotrebe i ostavite da se potpuno osuše pre nego što ih ponovo koristite. Ako primetite neprijatan miris, promenu boje ili oštećenja, vreme je da ih zamenite.

Kako pravilno oprati četkice?

Nanesite malo blagog sapuna ili sredstva namenjenog čišćenju četkica na dlačice i nežno ih istrljajte pod mlakom vodom. Vodite računa da voda ne prodre duboko u deo gde su dlačice pričvršćene za dršku, jer vlaga može oslabiti lepak.

Nakon pranja četkice nežno iscedite peškirom i ostavite ih da se suše položene horizontalno, tako da dlačice ne budu okrenute nadole dok su mokre.

Kada je vreme za novu četkicu?

Ako su dlačice izgubile oblik, počele da opadaju, postale grube ili četkica više ne može da se očisti, bolje je zameniti je. Redovno pranje može produžiti njen vek, ali ne znači da jednu četkicu treba koristiti zauvek.

Mala navika može napraviti veliku razliku: odvojite nekoliko minuta jednom nedeljno za pranje četkica i ne zaboravite da ih nakon toga potpuno osušite. Čista četkica ne samo da je prijatnija za korišćenje već omogućava i ravnomernije nanošenje šminke.