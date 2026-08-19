Gde god se pojavi Donald Tramp, poslednjih godina nedaleko od njega često je i ista plavokosa žena. Nije član porodice, nije političarka koju svakodnevno gledamo pred kamerama, ali ima pristup predsedniku kakav nema veliki broj mnogo poznatijih ljudi iz njegovog okruženja.

Reč je o Natali Harp (35), Trampovoj dugogodišnjoj saradnici, koja je zbog neobičnog posla dobila nadimak „ljudski štampač“. Ipak, pažnju javnosti sada ne privlači samo njena poslovna uloga, već i priče o tome koliko je zapravo bliska sa američkim predsednikom.

Trampa prati gotovo u stopu

Harp je godinama deo Trampovog najužeg kruga. Može se videti kako ga prati na putovanjima, političkim događajima, golf terenima i u Beloj kući, često sa laptopom i prenosivim štampačem pri ruci.

Razlog za neobičan nadimak prilično je jednostavan. Tramp voli da članke, vesti i druge informacije dobija odštampane na papiru, pa je jedan od njenih poslova upravo da mu ih pripremi. Kada bi joj neko poslao materijal namenjen Trampu, njen kratki odgovor navodno je često glasio samo „printed“, odnosno „odštampano“.

Ali njen posao odavno nije samo pritiskanje dugmeta na štampaču. Harp ima veoma direktan pristup predsedniku, pomaže mu oko informacija koje dobija i njegovog naloga na društvenoj mreži Truth Social, a njena kancelarija nalazi se u neposrednoj blizini Ovalnog kabineta.

Melanija je navodno zatekla kasno noću u privatnom delu Mar-a-Laga

Možda najintrigantniji detalj čitave priče tiče se Melania Trump.

Prema navodima iz knjige političkog novinara Aleksa Ajzenštata, Melanija je svojevremeno navodno zatekla Harp kasno noću u privatnim prostorijama Trampovog imanja Mar-a-Lago, delu rezidencije koji je uglavnom namenjen porodici.

Harp je, prema toj verziji događaja, došla da Trampu preda dokumenta za koja je smatrala da ne mogu da čekaju do sledećeg jutra. Nema tvrdnji da se između njih dogodilo bilo šta neprimereno, ali je sama činjenica da je saradnica u to doba bila u privatnom delu rezidencije privukla veliku pažnju američkih medija.

A onda je isplivala njena poruka Trampu

Još više prašine podigle su poruke koje je Harp navodno slala Trampu.

Wall Street Journal je ranije pisao da mu je slala veoma lične i emotivne poruke. U jednoj od njih, prema navodima lista, opisala ga je kao osobu koja joj je veoma važna, dok je intenzitet njene privrženosti navodno izazivao nelagodu kod pojedinih ljudi iz Trampovog okruženja.

Sam Tramp, međutim, očigledno ima veliko poverenje u svoju saradnicu. Prema navodima medija, doživljavao ju je gotovo kao člana porodice, dok je Harp vremenom postala jedna od osoba koje imaju najlakši pristup njemu.

Njihova priča počela je mnogo ranije

Iza njene privrženosti Trampu krije se i veoma lična životna priča.

Natali Harp je bolovala od raka kostiju i svojevremeno je javno govorila o teškoj borbi sa bolešću. U televizijskom gostovanju 2019. zahvalila je Trampu i njegovoj politici „Right to Try“, tvrdeći da joj je omogućila pristup terapiji koja joj je pomogla.

Njene tvrdnje o ulozi tog zakona kasnije su dovođene u pitanje, ali je njen nastup privukao Trampovu pažnju. Harp se potom sve više približavala njegovom političkom timu, da bi na kraju postala jedna od njegovih najprisutnijih saradnica.

Od „ljudskog štampača“ do žene od najvećeg poverenja

Natali Harp možda nema funkciju koja zvuči moćno kao pozicije nekih drugih ljudi oko predsednika, ali njen stvarni uticaj teško je zanemariti.

Osoba koja odlučuje koje će informacije završiti na Trampovom stolu, koja mu je fizički gotovo stalno blizu i kojoj je omogućen direktan pristup predsedniku nalazi se u veoma specifičnom položaju.

Upravo zato američki mediji već dugo pokušavaju da odgonetnu ko je plavuša koja se gotovo ne odvaja od Donalda Trampa.

A priča o kasnonoćnom susretu sa Melanijom i veoma emotivnim porukama koje je slala predsedniku samo je dodatno podgrejala interesovanje javnosti.

Za sada, međutim, nema kredibilnih navoda o romantičnoj vezi ono što jeste dokumentovano jeste neobično blizak profesionalni odnos i veliko poverenje koje Tramp ima u Natali Harp.