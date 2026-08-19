Jedno pitanje se gotovo uvek pojavi pred odlazak kod frizera - da li kosu oprati pre farbanja ili je bolje ostaviti „prljavu“ kako bi se boja bolje primila? Godinama se prenosi savet da se kosa nikako ne pere pre nanošenja farbe, ali stvari ipak nisu tako jednostavne.

Sve zavisi od toga čime farbate kosu i kakav tretman planirate. Zato ono što je dobro pre klasičnog farbanja ne mora da bude pravi izbor pre toniranja ili blajhanja.

Za trajnu farbu ne morate prati kosu neposredno pre farbanja

Kada se koristi klasična trajna farba, naročito ona koja sadrži amonijak, uglavnom nema potrebe da kosu perete neposredno pre tretmana.

Prirodna masnoća koju stvara koža glave može da posluži kao svojevrsna zaštitna barijera i ublaži neprijatan osećaj koji hemijski preparati ponekad izazivaju.

To, međutim, ne znači da na farbanje treba otići sa veoma masnom kosom koju niste prali danima.

Još veći problem mogu da naprave lak, pena, gel, ulja i posebno suvi šampon. Ako ih ima mnogo na vlasima, stvaraju naslage koje mogu da otežaju ravnomerno nanošenje farbe.

Dakle, kosa ne mora da bude tek oprana, ali bi trebalo da bude bez velike količine preparata za stilizovanje.

Kod preliva i tonera pravilo može biti potpuno drugačije

Ako koristite toner, preliv, kolor masku ili boju bez amonijaka, nemojte automatski primenjivati isto pravilo.

Neki od ovih proizvoda predviđeni su za nanošenje na čistu i vlažnu kosu, dok se drugi koriste isključivo na suvoj.

Zato je kod kućnog farbanja najvažnije pročitati uputstvo proizvođača. Čak i ako ste prethodnu farbu nanosili na neopranу kosu, nova može zahtevati sasvim drugačiju pripremu.

A šta ako se blajhate?

Kod blajhanja treba biti još oprezniji jer preparati za posvetljivanje mogu da budu agresivniji prema koži glave.

Upravo zbog toga nije dobra ideja eksperimentisati neposredno pre tretmana. Ako idete kod frizera, najbolje je da ga pitate kada da operete kosu, jer odgovor zavisi i od toga da li se blanš nanosi na teme ili samo na određene delove kose.

Posebno je važno da frizeru kažete ako imate ranice, crvenilo, svrab ili veoma osetljivu kožu glave.

Odakle onda savet da se farba samo „prljava“ kosa?

Ovaj savet nije nastao bez razloga. Prirodni sebum može donekle da zaštiti kožu glave, pa se zato godinama preporučivalo da se kosa ne pere neposredno pre hemijskog tretmana.

Ali vremenom se to pretvorilo u mit da se farba bolje prima što je kosa prljavija.

To nije poenta.

Nema potrebe da namerno čekate nekoliko dana, dodatno mastite kosu ili koristite suvi šampon samo zato što planirate farbanje.

Najjednostavnije pravilo glasi: kod trajne farbe kosa uglavnom ne mora da bude sveže oprana, dok kod tonera, preliva i drugih proizvoda treba pratiti konkretno uputstvo.

A ako idete u salon, postoji još jednostavnije rešenje – recite frizeru kada ste poslednji put oprali kosu i šta ste na nju stavljali. On će najbolje proceniti šta treba uraditi pre nego što farbanje počne.