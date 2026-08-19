Čitav život bežala je samo od jedne stvari: Živela više od jednog veka, pa otkrila tajnu svoje dugovečnosti, dobro je zapamtitePrethodna vest
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Da li kosu treba prati pre farbanja: Mnoge žene godinama prave istu grešku, a evo šta zapravo treba uraditi
Sve zavisi od toga čime farbate kosu i kakav tretman planirate
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