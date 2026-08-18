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Četiri modela farmerki koje morate imati u svom ormaru ove jesenje sezone

Jesen znači samo jedno: vreme je za džins

Autor:  Slobodanka Ćorić
18.08.2026.16:38
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Četiri modela farmerki koje morate imati u svom ormaru ove jesenje sezone
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Kosa će opet biti meka i sjajna: Frizer otkriva kako je oporaviti od sunca, mora i hlora
Foto: Shutterstock | Diana Indiana
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Jesen znači samo jedno: vreme je za džins! Modni kreatori vam ove sezone pružaju širok izbor i zato nikako ne treba da ostanete verni samo jednom modelu farmerki.
 

U buticima ćete naći klasične sa visokim strukom ili one sa ravnim krojem, čak i čuvene zvoncare, koje se vraćaju na velika vrata.

moda

Uske

Uske farmerke u kombinaciji sa širokim džemperima i gležnjačama odličan su spoj za jesenju šetnju po gradu. Ljubitelji ležernijeg stila uske farmerke mogu nositi sa kožnom jaknom i udobnim patikama.

moda

Zvoncare

Velika ešarpa, kao i cipele sa neobičnim printom, detalji su koji se fantastično slažu uz ovaj model farmerki. Takođe, zvoncare možete uklopiti sa visokim potpeticama, rolkom od kašmira i dužim kožnim mantilom, koji je apsolutni hit ove jeseni.

moda

Sa ravnim nogavicama

Omiljeni model dvehiljaditih - farmerke sa ravnim nogavicama, vraćaju se u punom sjaju! Većini žena dobro pristaju jer izdužuju figuru, a odlično idu i uz ravnu obuću, i uz štikle.

Nose se uz jednostavne majice i sakoe. Uz ovaj model se ne preporučuje da nosite vrećaste džempere jer će vam skratiti trup.

moda

Bele farmerke

Iako je beli džins tipičan za leto, izgleda odlično i van sezone - sa crnim kaputom, beretkom i mokasinama. Takođe, bele farmerke, tunika, šešir i niske potpetice modna su jednačina za svaki dan! Ali ukoliko ne želite da eksperimentišete, upotpunite izgled tako što ćete odabrati torbu, cipele i pojas u prirodnim braon tonovima, sa kojima nema greške!

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