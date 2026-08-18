Popularnost limfne drenaže nije potrebno posebno naglašavati.

Od kada je pre nekoliko godina metoda Renate Fransa dospela u centar pažnje, ova masaža je postala jedan od najtraženijih tretmana, posebno među influenserkama i poznatim devojkama. Tokom letnjih meseci, njene prednosti dolaze do punog izražaja. Sledi detaljniji pregled.

Šta je limfna drenaža tela?

Limfna drenaža je za negu tela ono što je ,,Hydrafacial" za lice: nezaobilazan tretman koji je s godinama prerastao u pravi klasik.

„Limfna drenaža je izuzetno nežna masaža čiji je cilj stimulacija protoka limfe. Najčešće se započinje u predelu ključne kosti, a zatim se sporim i laganim pokretima prelazi na ostatak tela“, objašnjava Matilda, terapeutkinja u pariskom salonu za Elle.

Ova tehnika podstiče cirkulaciju limfe, tečnosti koja igra ključnu ulogu u eliminaciji toksina iz organizma i pravilnom funkcionisanju imunološkog sistema.