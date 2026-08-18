Popularnost limfne drenaže nije potrebno posebno naglašavati.
Od kada je pre nekoliko godina metoda Renate Fransa dospela u centar pažnje, ova masaža je postala jedan od najtraženijih tretmana, posebno među influenserkama i poznatim devojkama. Tokom letnjih meseci, njene prednosti dolaze do punog izražaja. Sledi detaljniji pregled.
Šta je limfna drenaža tela?
Limfna drenaža je za negu tela ono što je ,,Hydrafacial" za lice: nezaobilazan tretman koji je s godinama prerastao u pravi klasik.
„Limfna drenaža je izuzetno nežna masaža čiji je cilj stimulacija protoka limfe. Najčešće se započinje u predelu ključne kosti, a zatim se sporim i laganim pokretima prelazi na ostatak tela“, objašnjava Matilda, terapeutkinja u pariskom salonu za Elle.
Ova tehnika podstiče cirkulaciju limfe, tečnosti koja igra ključnu ulogu u eliminaciji toksina iz organizma i pravilnom funkcionisanju imunološkog sistema.
Zašto je leti važno uvrstiti limfnu drenažu u rutinu nege?
Tokom letnje sezone, limfna drenaža se pokazuje kao dragocen saveznik u ublažavanju osećaja nadutosti i sindroma teških nogu.
„Usled visokih temperatura i toplotnih talasa, telo je sklonije oticanju i zadržavanju viška vode. Drenaža pomaže u pokretanju limfne cirkulacije i značajno smanjuje taj osećaj težine“, ističe Matilda.
Još jedan benefit: kada se izvodi uz pomoć kvalitetnog ulja za masažu, koža nakon tretmana ostaje nahranjena i meka, što je izuzetno važno u periodu kada je pojačano izložena isušivanju.
Kako bi se postigli optimalni rezultati, terapeutkinja savetuje kontinuitet. „Tokom leta bih preporučila jednomesečni ciklus, sa dinamikom od jednog tretmana nedeljno. Cilj je redovna stimulacija limfnog sistema kako bi se ublažili otoci uzrokovani zadržavanjem tečnosti.“
Kako bi se postigli optimalni rezultati, terapeutkinja savetuje kontinuitet. „Tokom leta bih preporučila jednomesečni ciklus, sa dinamikom od jednog tretmana nedeljno. Cilj je redovna stimulacija limfnog sistema kako bi se ublažili otoci uzrokovani zadržavanjem tečnosti.“
Kako produžiti efekte limfne drenaže?
Iako se osećaj lakoće, naročito u predelu nogu, javlja neposredno nakon tretmana, postavlja se pitanje kako taj efekat zadržati i nakon izlaska iz salona. Prema rečima Matilde, nekoliko praktičnih navika može napraviti osetnu razliku: „Preporučila bih adekvatnu hidrataciju nakon drenaže, nošenje kompresivnih čarapa i završavanje tuširanja mlazom sveže, hladne vode.“ Ovi jednostavni koraci savršeno dopunjuju blagodeti tretmana i olakšavaju svakodnevicu.
Bonus video:
Komentari (0)