Ipak, nakon planetarne popularnosti traka za lice, fokus stručnjaka sada se pomera ka znatno diskretnijoj i elegantnijoj metodi. Princip se oslanja isključivo na korišćenje sopstvene kose kako bi se kreirala blaga tenzija u predelu slepoočnica i momentalno otvorio pogled. Ova tehnika stiče sve veći broj obožavateljki, a razlozi za to su vrlo jasni.

Dve skrivene mini-pletenice za osvežene konture lica

Tehniku koju je afirmisao Orlando Pita, proslavljeni frizer holivudske zvezde En Hatavej, svet lepote je brzo usvojio. Njen najveći adut krije se u činjenici da se željeni izgled izuzetno jednostavno postiže kod kuće. Postupak izgleda ovako: najpre odvojite po jedan tanak pramen sa obe strane lica, u visini slepoočnica.

Zatim ispletite dve čvrste mini-pletenice dužine svega nekoliko centimetara, fiksirajte ih malim silikonskim gumicama, a potom ih diskretno povucite unazad i spojite na potiljku. Kada gornji sloj kose pustite da slobodno padne preko njih, pletenice postaju nevidljive, ali zadržavaju onaj pritisak koji suptilno podiže predeo oko očiju i jagodica.

Alternativa za trake