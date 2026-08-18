Trikovi koji obećavaju efekat zategnutijeg lica nastavljaju da evoluiraju na društvenim mrežama.
Ipak, nakon planetarne popularnosti traka za lice, fokus stručnjaka sada se pomera ka znatno diskretnijoj i elegantnijoj metodi. Princip se oslanja isključivo na korišćenje sopstvene kose kako bi se kreirala blaga tenzija u predelu slepoočnica i momentalno otvorio pogled. Ova tehnika stiče sve veći broj obožavateljki, a razlozi za to su vrlo jasni.
Dve skrivene mini-pletenice za osvežene konture lica
Tehniku koju je afirmisao Orlando Pita, proslavljeni frizer holivudske zvezde En Hatavej, svet lepote je brzo usvojio. Njen najveći adut krije se u činjenici da se željeni izgled izuzetno jednostavno postiže kod kuće. Postupak izgleda ovako: najpre odvojite po jedan tanak pramen sa obe strane lica, u visini slepoočnica.
Zatim ispletite dve čvrste mini-pletenice dužine svega nekoliko centimetara, fiksirajte ih malim silikonskim gumicama, a potom ih diskretno povucite unazad i spojite na potiljku. Kada gornji sloj kose pustite da slobodno padne preko njih, pletenice postaju nevidljive, ali zadržavaju onaj pritisak koji suptilno podiže predeo oko očiju i jagodica.
Alternativa za trake
Za razliku od lepljivih traka namenjenih privremenom zatezanju kože, ovde se traženi rezultat postiže strateškim pozicioniranjem pramenova. Nema lepka ni vidljivih dodataka. Podrazumeva se, reč je o optičkoj iluziji, a intenzitet samog efekta zavisiće od teksture kose i jačine zatezanja. Važno je naglasiti da pritisak uvek mora ostati u granicama komfora kako ne bi izazvao glavobolju, prenosi Elle.
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