Ipak, ako vam je to redovna navika, možda bi trebalo da je promenite. Mokra kosa je osetljivija i podložnija oštećenju, pa trenje o jastuk može doprineti pucanju i lomljenju vlasi.

Kada je kosa mokra, njena struktura je privremeno drugačija i vlas je rastegljivija nego kada je suva. Zbog toga češljanje, vezivanje i trljanje mogu lakše da je oštete.

Šta se dešava dok spavate?

Dok se okrećemo tokom noći, kosa neprestano trlja jastuk. Ako je mokra, to trenje može biti posebno problematično. Vremenom se mogu pojaviti ispucali krajevi, lomljenje i kosa koja izgleda suvlje i beživotnije.

Problem može biti veći ako pre spavanja čvrsto vežete mokru kosu u rep ili punđu. Vezivanje mokre kose stvara dodatnu tenziju na vlasima, posebno na mestu gde je gumica.

Da li ćete se zbog mokre kose prehladiti?

Suprotno popularnom verovanju, spavanje sa mokrom kosom samo po sebi ne izaziva prehladu. Prehladu izazivaju virusi, a ne mokra kosa.

Ipak, odlazak u krevet sa potpuno mokrom kosom može biti neprijatan, naročito ako je prostorija hladna. Kod osoba koje imaju problema sa kožom glave, dugotrajna vlaga takođe može doprineti stvaranju uslova koji pogoduju iritaciji.

Kako najbolje osušiti kosu pre spavanja?

Ako morate da operete kosu uveče, pokušajte da je barem dobro prosušite pre odlaska u krevet. Ne morate je izlagati najjačoj temperaturi fena - koristite umerenu temperaturu i držite fen na određenoj udaljenosti od kose.

Nakon pranja nemojte grubo trljati kosu peškirom. Umesto toga, nežno uklonite višak vode i pustite je da se prosuši.

Dakle, povremeno spavanje sa vlažnom kosom verovatno neće napraviti veliku štetu, ali ako vam je to svakodnevna navika, bolje je da kosu pre spavanja osušite. Tako ćete smanjiti nepotrebno trenje, lomljenje i oštećivanje vlasi.