Dobra boja kose ume da uradi više nego dobra šminka. Posebno posle pedesete, kada prejaka ili pretamna nijansa može da naglasi svaku liniju na licu, dok dobro odabrani ton može da omekša crte, osvetli ten i učini da lice izgleda odmornije i svežije.

Frizer poznatih ličnosti Čejs Kusero objašnjava da tajna nije u tome da se po svaku cenu pređe u plavuše. Mnogo je važnije da boja odgovara podtonu kože i da kosa ne izgleda kao da je ofarbana u jednu ravnu, tešku nijansu.

Zato su posle 50. posebno zahvalni pramenovi, blagi prelazi i kombinovanje nekoliko srodnih tonova.

Medeno plava

Ako imate topliji ten, medena plava može biti pun pogodak. Zlatni odsjaj daje licu toplinu, a kosa izgleda kao da ju je prirodno posvetlelo sunce. Posebno lepo izgleda kada se svetliji pramenovi stave oko lica.

Zlatni bronde

Za žene koje nikako ne mogu da odluče da li žele da budu plavuše ili brinete postoji odlična sredina, bronde. To je spoj smeđih i plavih tonova koji kosi daje dubinu, a licu mekši izgled.

Karamel smeđa

Brinete ne moraju da beže od smeđe boje, ali bi trebalo da izbegavaju onu veoma tamnu, jednoličnu nijansu. Topla smeđa prošarana karamel pramenovima izgleda mnogo življe i posebno lepo pristaje ženama sa zlatnim, maslinastim ili breskvastim podtonom kože.

Nežna bakarna

Zaboravite jarkocrvenu boju koja se vidi iz druge ulice. Savremeni bakarni tonovi mnogo su suptilniji. Nežna bakarna daje toplinu licu i može biti odličan izbor ako želite promenu koja se primećuje, ali nije napadna.

Šampanj plava

Ženama hladnijeg podtona kože može lepo da pristaje šampanj plava. Svetla je i elegantna, ali nije ledena, pa ne stvara previše oštar kontrast sa licem.

Bež plava

Ako želite svetliju kosu, ali vam klasična plava deluje previše upadljivo, probajte bež tonove. Oni su neutralniji, prirodniji i lepo se stapaju sa tenom, a mogu biti zahvalni i kada počnu da se pojavljuju sede.

Pepeljasto smeđa

Za prirodne brinete hladnijeg tena dobar izbor mogu biti takozvana mushroom brown, odnosno prigušena pepeljasto-smeđa nijansa. Zadržava dubinu smeđe kose, ali bez jakih crvenkastih i narandžastih tonova.

Najvažniji savet, međutim, nema veze sa konkretnom bojom. Posle 50. treba biti oprezan sa veoma tamnom kosom i jednoličnim farbanjem od korena do vrhova. Takva boja može da napravi jak okvir oko lica i dodatno naglasi crte.

Često je dovoljno otići nijansu ili dve svetlije od boje koju ste godinama nosili, dodati nekoliko nežnih pramenova i omekšati prelaz kod korena. Promena neće biti drastična, ali lice može da izgleda mnogo svežije.