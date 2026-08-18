Leto može ozbiljno da uništi kosu. Sunce, morska so, hlor, znoj i visoke temperature isušuju vlasi, čine ih lomljivijim i mogu dodatno iritirati teme.

Srećom, uz nekoliko jednostavnih promena u rutini, kosa će ponovo dobiti zdrav i negovan izgled.

Dermatolog dr Brendan Kamp iz Njujorka i frizerka Rejven Hurtado iz Čikaga izdvojili su šest saveta koji mogu pomoći da se kosa oporavi i zaštiti tokom prelaska iz leta u jesen.

1. Zaštitite kosu od sunca

To što temperature počinju da padaju ne znači da kosa više nije izložena UV zracima. Sunce može da isuši vlasi, učini ih lomljivijim i posvetli kosu.

Ako duže boravite napolju, pokušajte da kosu i teme zaštitite šeširom, kačketom ili laganom maramom.

Posebno obratite pažnju ako još uvek odlazite na more ili bazen. So i hlor dodatno isušuju kosu jer uklanjaju njena prirodna ulja. Nakon kupanja kosu isperite običnom, svežom vodom.

2. Pustite teme da „diše“

Vrućina, znoj, masnoća, ostaci preparata i zagađenje mogu da se nakupe na temenu i opterete kosu.

Povremeno dubinsko pranje može pomoći da se uklone naslage i smanji iritacija. Ako ste tokom leta izgoreli po temenu, budite posebno nežni prilikom pranja i koristite mlaku ili hladniju vodu.

Ako se i dalje znojite zbog visokih temperatura ili vežbanja, nemojte kosu stalno stezati. Labava pletenica ili opuštena frizura mogu biti bolji izbor.

3. Posle kupanja vratite kosi vlagu

Morska voda i hlor mogu dodatno isušiti kosu, baš kao i visoke temperature i UV zračenje.

Zato je nakon kupanja u moru ili bazenu važno dobro isprati kosu svežom vodom, a povremeno joj priuštiti i intenzivniju hidrataciju. Cilj je da se nadoknadi deo vlage koju je kosa izgubila tokom leta.

4. Što manje toplote

Fen, presa i figaro mogu dodatno oslabiti kosu koja je već pretrpela posledice sunca, mora i visokih temperatura.

Toplotni uređaji mogu promeniti strukturu vlasi i dodatno izvući vlagu iz kose, zbog čega ona postaje sklonija pucanju.

Kad god možete, pustite kosu da se prirodno osuši. Ovo je posebno korisno ako je kosa farbana, jer jako sunce može doprineti bržem bledenju boje, dok smanjena upotreba toplote može pomoći da boja duže izgleda sveže.

5. Ošišajte oštećene krajeve

Ako su se pojavili ispucali krajevi, malo skraćivanje može napraviti veliku razliku.

Kombinacija sunca, toplote, vlage, hlora i morske vode može doprineti pucanju krajeva. Ako se ne skrate, ispucali delovi mogu nastaviti da se šire duž vlasi.

Zato nakon leta pogledajte u kakvom su stanju krajevi. Nekada je dovoljno minimalno šišanje, dok izrazito oštećena kosa može zahtevati nešto veće skraćivanje.

6. Promenite učestalost pranja

Tokom leta kosu verovatno perete češće zbog znojenja, kupanja i boravka napolju. Međutim, kada temperature počnu da padaju, možda je vreme da joj omogućite malo odmora.

Prečesto pranje može ukloniti prirodna ulja sa vlasi i doprineti njihovoj suvoći i lomljivosti. Ako se kosa i teme ne prljaju brzo, pokušajte postepeno da produžite razmak između pranja.

Prirodna ulja tada mogu da oblože vlas i pomognu joj da zadrži vlagu, fleksibilnost i čvrstinu.

Kosa posle leta traži malo odmora

Ne morate čekati da leto potpuno prođe da biste počeli da brinete o kosi. Zaštita od sunca tokom boravka napolju, ispiranje kose nakon mora, izbegavanje preterane toplote i redovno skraćivanje ispucalih krajeva mogu pomoći da kosa ostane zdravija, savetuju stručnjaci za "Byrdie".

Kako temperature budu padale, smanjite učestalost pranja i posvetite više pažnje hidrataciji. Tako ćete u jesen ući sa kosom koja je mekša, sjajnija i manje sklona pucanju.

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