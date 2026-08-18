Dženifer Lopez tokom odmora u Italiji pokazala je još jedan modni trend koji će, čini se, obeležiti prelaz iz leta u jesen. Umesto sandala i štikli, pevačica se odlučila za elegantne ravne cipele, odnosno baletanke, koje su istovremeno udobne, praktične i dovoljno efektne da se nose i uz elegantne kombinacije.

Dženifer je na Instagramu podelila fotografije sa putovanja na kojem uživa sa decom. Uz letnje haljine, pažnju su privukle upravo njene jednostavne baletanke u neutralnoj nijansi.

Ovaj model obuće je odličan izbor za prelazni period jer lako može da se uklopi uz haljine, suknje, farmerke, ali i poslovne pantalone. Dovoljno su elegantne za posao, večernji izlazak, a istovremeno mnogo udobnije od visokih potpetica.

Ako vam se dopada stil Dženifer Lopez, slične modele moguće je pronaći po veoma pristupačnim cenama.

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