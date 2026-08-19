Metju Langford Peri rođen je 19. avgusta 1969. godine u američkom Vilijamstaunu. Njegov otac Džon Benet Peri bio je glumac, dok je majka Suzan Langford radila kao portparolka kanadskog premijera Pjera Trudoa. Roditelji su se razišli dok je Metju još bio beba, pa je odrastao sa majkom u Otavi. Ona se kasnije udala za novinara Kita Morisona, poznatog po radu na NBC-jevoj emisiji „Dateline“.

U Kanadi je Peri pohađao školu Rokklif Park, gde se sprijateljio sa Džastinom Trudoom, budućim kanadskim premijerom. Kao dečak posebno se isticao u tenisu i u ranim tinejdžerskim godinama bio je nacionalno rangiran igrač. Međutim, kada se sa oko 15 godina preselio u Los Anđeles kako bi živeo sa ocem, shvatio je koliko je konkurencija u tenisu velika. Sport je tada počeo da ustupa mesto glumi.

Prvu filmsku ulogu dobio je još tokom srednje škole, kada se pojavio uz Rivera Finiksa u filmu „A Night in the Life of Jimmy Reardon“ iz 1988. godine. Pre velikog proboja igrao je i u televizijskim serijama „Second Chance“, kasnije preimenovanoj u „Boys Will Be Boys“, kao i u serijama „Empty Nest“ i „Growing Pains“. Usledile su serije „Sydney“ i „Home Free“, ali nijedna od njih nije mu donela dugotrajan uspeh.

Svetska slava sa „Prijateljima“

Sve se promenilo 1994. godine kada je Peri dobio ulogu Čendlera Binga u humorističkoj seriji o šestoro mladih prijatelja koji žive u Njujorku. „Prijatelji“ su veoma brzo postali televizijski fenomen i jedna od najpopularnijih humorističkih serija svih vremena.

Perijev Čendler osvojio je publiku kombinacijom nesigurnosti, inteligencije, sarkazma i humora kojim se često branio od neprijatnih situacija. Uz njega su glavne uloge tumačili Dženifer Aniston, Kortni Koks, Liza Kudrou, Met Leblan i Dejvid Švimer.

Šestoro glumaca postalo je veoma povezano i van seta, a zajedno su pregovarali i o svojim ugovorima. Na vrhuncu uspeha svaki od njih zarađivao je milion dolara po epizodi. Serija je tokom prikazivanja ostvarila 62 nominacije za nagradu Emi, a Peri je 2002. godine nominovan za najboljeg glavnog glumca u humorističkoj seriji.

Čendlerova veza sa Monikom Geler, koju je glumila Kortni Koks, postala je jedna od najvažnijih ljubavnih priča serije. Njihovi likovi su se venčali, usvojili blizance i na kraju odlučili da napuste grad i presele se u predgrađe.

Kada su „Prijatelji“ završeni u maju 2004. godine, iza njih je bilo deset godina televizijske istorije, a Peri je već bio jedna od najprepoznatljivijih zvezda svoje generacije.

Ipak, upravo tokom godina najveće slave odvijala se njegova najteža lična borba. Peri je imao ozbiljne probleme sa alkoholom i lekovima na recept. Godine 1997. otišao je na lečenje zbog zavisnosti od Vikodina, a 2001. ponovo je bio na rehabilitaciji. Borba se nastavila i narednih godina.

U autobiografiji „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“, objavljenoj 2022. godine, napisao je da je na pokušaje postizanja trezvenosti potrošio više od sedam miliona dolara i da je najmanje 15 puta boravio na rehabilitaciji.

Uprkos sopstvenim problemima, Peri je nastojao da pomogne ljudima koji su prolazili kroz slične teškoće. Zalagao se za reformu sistema sudova za osobe zavisne od droge, a svoju nekadašnju kuću u Malibuu jedno vreme pretvorio je u ustanovu za trezveni život muškaraca pod nazivom „Peri Haus“.

Život nakon Čendlera Binga

Paralelno sa „Prijateljima“, Peri je gradio i filmsku karijeru. Glumio je sa Salmom Hajek u romantičnoj komediji „Fools Rush In“, sa Krisom Farlijem u filmu „Almost Heroes“ i sa Niv Kembel u filmu „Three to Tango“.

Veći komercijalni uspeh ostvario je filmom „The Whole Nine Yards“ iz 2000. godine, u kojem je glumio uz Brusa Vilisa i Amandu Pit. Film je zaradio više od 57 miliona dolara i dobio nastavak „The Whole Ten Yards“.

Jednu od zapaženijih dramskih uloga ostvario je 2006. godine u televizijskom filmu „The Ron Clark Story“, za koji je nominovan za Emi i Zlatni globus. Nastavio je da radi na televiziji u serijama „Studio 60 on the Sunset Strip“, „Mr. Sunshine“ i „Go On“.

Od 2015. godine glumio je Oskara Medisona u novoj verziji serije „The Odd Couple“, koja se prikazivala tri sezone. Imao je i uloge u serijama „The Good Wife“ i „The Good Fight“, dok je Teda Kenedija igrao u mini-seriji „The Kennedys After Camelot“.

Nikada nije stao pred oltar

Njegov privatni život često je privlačio pažnju javnosti. Peri se nikada nije oženio. Bio je u vezama sa nekoliko poznatih žena, među kojima su bile Džulija Roberts i Lizi Keplen. U novembru 2020. godine verio se sa Moli Hurvic, ali je par u maju naredne godine objavio da raskida veridbu.

Dugogodišnja zavisnost ostavila je ozbiljne posledice na njegovo zdravlje. Još 2000. godine bio je hospitalizovan zbog pankreatitisa, a posebno dramatičan period usledio je 2018. godine kada je zbog gastrointestinalne perforacije hitno primljen u bolnicu.

U autobiografiji je otkrio da mu je debelo crevo puklo kao posledica zloupotrebe opijata. Proveo je oko pet meseci u bolnici, dve nedelje bio je u komi, a neko vreme bio je priključen na aparate za održavanje života.

Lekari su njegovoj porodici tada rekli da ima samo dva odsto šanse da preživi. Tokom oporavka devet meseci koristio je kolostomsku kesu i prošao najmanje 14 operacija.

Iznenadna smrt i opsežna istraga

Metju Peri iznenada je preminuo 28. oktobra 2023. godine, u 54. godini. Njegov pomoćnik pronašao ga je bez svesti u bazenu njegovog doma u Los Anđelesu.

Prema nalazu medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles, glavni uzrok smrti bili su akutni efekti ketamina, dok su utapanje, bolest koronarnih arterija i efekti buprenorfina navedeni kao faktori koji su doprineli smrti. Smrt je zvanično proglašena nesrećnim slučajem.

Okolnosti njegove smrti pokrenule su opsežnu istragu jer je količina ketamina pronađena u njegovom organizmu bila znatno veća od one povezane sa terapijom ketaminskim infuzijama koju je primao zbog depresije i anksioznosti.

Policija Los Anđelesa i američka Agencija za suzbijanje droge istraživale su poreklo ketamina, a u avgustu 2024. godine pet osoba optuženo je u vezi sa njegovom smrću. Među njima su bili njegov lični pomoćnik, dvojica lekara i prodavačica narkotika poznata pod nadimkom „Ketaminska kraljica“.

Bivši Perijev lični pomoćnik Kenet Ivamasa ove godine je osuđen na 41 mesec zatvora zbog svoje uloge u smrti zvezde „Prijatelja“. Ivamasa je priznao krivicu za udruživanje radi distribucije ketamina sa smrtnim ishodom.

U okviru nagodbe priznao je da je Periju više puta ubrizgavao drogu bez medicinske obuke, uključujući i smrtonosnu dozu. Pored zatvorske kazne, Ivamasi je naloženo da plati i novčanu kaznu od 10.000 dolara.