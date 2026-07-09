Koliko ste puta dali novac za razna đubriva, a biljke i dalje jedva napreduju? Ispostavlja se da rešenje možda sve vreme stoji u vašem frižideru. Običan jogurt, koji svakodnevno pijemo ili jedemo uz doručak, može da bude odličan saveznik u bašti – ali samo ako se koristi na pravi način.

Baštovani već godinama dele ovaj trik, a razlog je jednostavan. Jogurt sadrži korisne bakterije koje mogu da doprinesu boljoj mikroflori zemljišta, pa ono postaje zdravije i pogodnije za razvoj biljaka.

Zašto baš jogurt?

U zemlji postoji čitav "živi svet" mikroorganizama koji pomažu biljkama da lakše usvajaju hranljive materije. Kada se u maloj količini doda običan, nezaslađeni jogurt, korisne bakterije mogu da podstaknu biološku aktivnost zemljišta i doprinesu njegovom oporavku.

To posebno može da prija biljkama koje deluju iscrpljeno ili rastu u zemlji koja je dugo bila bez organske prihrane.

Kako se koristi?

Najvažnije je da ne preterate.

Dovoljno je da jednu do dve kašike običnog jogurta razmutite u litru vode, pa tom mešavinom povremeno zalijete zemlju oko biljke. Nije potrebno da biljku "kupate" u jogurtu niti da ga sipate direktno iz čaše.

Ovakav tretman može da se primeni jednom u tri do četiri nedelje.

Kojim biljkama može da prija?

Ovaj trik najčešće koriste ljubitelji cveća i sobnih biljaka, ali može da bude koristan i za:

muškatle,

hortenzije,

ruže,

paradajz,

papriku,

krastavce,

začinsko bilje.

Naravno, svaka biljka reaguje drugačije, pa je najbolje da prvo isprobate na jednoj ili dve biljke.

Pazite da ne napravite grešku

Jogurt nije zamena za kvalitetno đubrivo niti čudesno sredstvo koje će preko noći preporoditi baštu.

Koristite isključivo običan jogurt bez šećera, aroma i dodataka. Takođe, nemojte povećavati količinu misleći da će efekat biti bolji. Previše mlečnih proizvoda u zemlji može da izazove neprijatan miris i naruši prirodnu ravnotežu mikroorganizama.

Biljkama je nekad potrebno baš malo

Iskusni baštovani često kažu da biljke ne traže skupe preparate, već zdravo zemljište. Upravo zato mnogi povremeno posegnu za jednostavnim kućnim trikovima poput jogurta, koji može da doprinese bogatijoj mikroflori zemljišta i boljem razvoju korena.

Neće napraviti čudo preko noći, ali uz redovno zalivanje, dovoljno svetlosti i dobru negu, ovaj jednostavan trik mogao bi da pomogne da vaše biljke budu bujnije, zelenije i otpornije.

Napomena: Iako postoje brojna pozitivna iskustva baštovana, naučni dokazi o efikasnosti jogurta kao đubriva su ograničeni. Zato ga treba koristiti umereno i kao dodatak redovnoj nezi biljaka, a ne kao jedino sredstvo za prihranu.