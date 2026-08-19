Jedna buduća mlada našla se pred ultimatumom kakav verovatno nije mogla ni da zamisli kada je počela da planira venčanje. Njena svekrva ponudila se da plati kompletnu, raskošnu svadbu, ali je pred samo venčanje stigao uslov - buduća snaja mora da potpiše ugovor kojim se obavezuje da će imati samo jedno dete.

Mlada je ispričala da je majku svog verenika do tada smatrala velikodušnom, pažljivom i obzirnom ženom. Pošto su njeni roditelji preminuli, prihvatila je svekrvinu ponudu da finansira slavlje.

- Mama mog verenika bila je toliko velikodušna da plati celo venčanje, posebno zato što je upravo ona želela veliku i raskošnu svadbu - ispričala je.

Čak joj je prepustila veliki deo organizacije i dozvolila joj da pozove goste koje želi, jer ona nema mnogo članova porodice, dok njen verenik nema veliki krug prijatelja.

Međutim, kako se datum venčanja približavao, usledio je šok.

„Možete imati samo jedno dete“

Prema rečima mlade, svekrva im je iznenada donela dokument koji je trebalo da potpišu.

U njemu je, kako tvrdi, stajalo da budući supružnici mogu da imaju samo jedno dete, kao i da ona nakon porođaja treba da koristi kontracepciju kako ne bi ponovo ostala trudna.

- Sigurna sam da se niko nije našao u ovakvoj situaciji. Ne verujem ni da ovakav ugovor ima pravno uporište - rekla je buduća mlada.

Dodatno ju je zabrinulo to što, kako kaže, njena svekrva ima advokate kojima može da se obrati kad god poželi.

Ili potpis ili nema novca za svadbu

Par se tako našao pred neprijatnim izborom: ili će prihvatiti zahtev i potpisati dokument ili svekrva neće finansirati venčanje.

Mlada kaže da do tog trenutka čak nije ni donela konačnu odluku koliko dece želi da ima. Zbog toga joj je još neobičnije što neko drugi pokušava unapred da odredi tako važan deo njihovog budućeg života.

Njen verenik, s druge strane, nadao se da će njegova majka vremenom odustati.

- On misli da će je to proći i da joj na kraju neće biti važno koliko dece imamo. Veruje da bi svu našu decu volela bez obzira na to šta sada govori. Ali vidim da je i on nervozan i da ga brine zbog čega se njegova majka ovako ponaša - ispričala je mlada.

Ponuda da im neko plati svadbu tako se od velikodušnog poklona pretvorila u porodični problem - i otvorila mnogo ozbiljnije pitanje: da li bilo ko, bez obzira na to koliko novca daje za venčanje, ima pravo da budućim supružnicima određuje koliko će dece imati?