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Device i Ribe, prema astrološkim tumačenjima, ostavljaju iza sebe period velikih promena, preispitivanja i brojnih izazova.
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