Od 2024. godine našle su se pod snažnim uticajem ose lunarnih čvorova, a njihovim prelaskom u druge znakove završava se jedna važna faza.

Devica - konačno se pomera ono što je dugo stajalo

Za Device je prethodni period bio posebno važan zbog Južnog lunarnog čvora, koji se povezuje sa završecima, oslobađanjem od prošlosti i napuštanjem obrazaca koji više ne donose ništa dobro.

Device su često pokušavale da poprave situacije, odnose i okolnosti koje više nisu mogle da se poprave. Sada bi, međutim, mogle da osete veliko olakšanje i da shvate da se trud koji su ulagale konačno isplati.

Pred njima su moguće promene na poslu, nova prilika ili konačno zatvaranje emotivne priče koja ih je dugo držala između nade i razočaranja.

Posebno bi mogle da se promene njihove veze sa ljudima koji ih ranije nisu dovoljno cenili. Neki od njih mogli bi tek sada da shvate koliko su izgubili, dok Device nastavljaju dalje bez potrebe da se vraćaju u prošlost.

Njihova najveća lekcija biće da ne pokušavaju ponovo da ožive ono što su već prerasle.

Ribe - završava se period pritiska

Ribe su se tokom prethodne dve godine suočavale sa promenama životnog pravca i situacijama koje su ih primoravale da izađu iz zone komfora. Severni lunarni čvor u njihovom znaku doneo im je brojna preispitivanja i osećaj da ih život vodi putem koji nisu same izabrale.

Mogle su imati utisak da stalno nešto jure, popravljaju ili pokušavaju da zadrže, čak i kada im to više nije donosilo zadovoljstvo.

Sada se taj ciklus završava. Osim što Severni lunarni čvor napušta njihov znak, iz Riba izlazi i Saturn – planeta koju astrologija povezuje sa odgovornošću, ograničenjima, odlaganjima i teškim lekcijama.

Zbog toga bi Ribe mogle da osete da pritisak koji su dugo nosile konačno popušta. Pred njima je period u kojem mogu jasnije da vide šta žele i da naprave prostor za novi životni pravac.

Za Device i Ribe završava se jedno dugo poglavlje. Ono što je prethodne dve godine izgledalo kao niz prepreka sada bi moglo da postane iskustvo koje im omogućava da naprave velike promene i konačno krenu napred.