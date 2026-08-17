Ako imate osećaj da vaš parfem brzo izgubi intenzitet, možda nije problem u samom mirisu, već u načinu na koji ga nanosite.

Pored klasičnog prskanja na vrat, zglobove ili iza ušiju, sve više pažnje privlači jednostavna tehnika poznata kao metoda obrnutog trougla.

Ideja je da se parfem rasporedi na tri strateške tačke gornjeg dela tela, čime se stvara suptilna mirisna aura koja se postepeno oslobađa tokom dana.

Kako funkcioniše metoda obrnutog trougla?

Tehnika je vrlo jednostavna. Umesto da parfem nanesete samo na jedno ili dva mesta, naprskajte ga na levo rame, pa na desno rame i na sredinu grudnog koša.

Kada se ove tri tačke zamisle kao povezane, formiraju oblik obrnutog trougla, po čemu je metoda i dobila ime.

Poenta je da se miris ravnomernije rasporedi oko gornjeg dela tela. Kako se koža prirodno zagreva i kako se krećete, miris se postepeno oslobađa, pa se oko vas stvara diskretan mirisni trag.

Ova tehnika može biti posebno zanimljiva onima koji vole da tokom dana povremeno osete svoj parfem, jer se miris nalazi dovoljno blizu lica da njegove note dopiru do vas dok se krećete.

Jednu stvar nikako nemojte raditi

Bez obzira na to gde nanosite parfem, nemojte trljati kožu nakon nanošenja. To je posebno česta navika kada se parfem stavi na zglobove, ali može uticati na način na koji se miris razvija i ubrzati isparavanje pojedinih nota.

Takođe, veća količina parfema ne znači nužno i bolji efekat. Postojanost zavisi i od samog parfema, njegove koncentracije, sastava, tipa kože i temperature.

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