Poslednji dan juna često deluje kao granica između onoga što je iza nas i onoga što tek dolazi. Stare karte poručuju - ne gledajte predugo unazad. Sve što je trebalo da se dogodi, već se dogodilo.

Sada vas sudbina poziva da zakoračite u novu fazu - mirno, bez buke i bez sumnje.

Ponekad jedan mali korak vredi više od deset velikih obećanja.

Legenda dana – Dan mosta

Stari romski vračari ovakve dane nazivali su Danima mostova. Verovali su da sudbina s vremena na vreme stvara nevidljive mostove između prošlosti i budućnosti.

Neki ih odmah prepoznaju, dok ih drugi preskoče, misleći da su samo slučajnost.

Dan mosta nas podseća da je nekad dovoljno da nekome pošaljemo poruku, završimo stari posao ili prihvatimo novu priliku.

Upravo takvi mali koraci otvaraju vrata velikim promenama.

Danas se ne plašite promena. Čak i ako vam most deluje nepoznato, dovoljno je čvrst da izdrži vaš prvi korak.

Bodež (21. mart – 20. april)

Imaćete dovoljno energije da započnete nešto što dugo odlažete. Ne čekajte savršen trenutak — danas je pravi dan za odlučan potez.

Venac (21. april – 20. maj)

Osetićete kako neke brige polako nestaju same od sebe. Prostor koji se oslobodi ispuniće novi planovi i lepa očekivanja.

Sveća (21. maj – 20. jun)

Tuđa priča ili slučajna vest mogu vam dati rešenje za problem koji vas muči. Obratite pažnju na razgovore oko sebe.

Točak (21. jun – 21. jul)

Dan donosi pokret napred. Ne plašite se da promenite rutinu - baš tamo gde najmanje očekujete može vas sačekati dobra prilika.

Zvezda (22. jul – 22. avgust)

Vaš optimizam biće zarazan. Lakše ćete pronaći zajednički jezik sa ljudima i dobiti podršku za važne planove.

Zvono (23. avgust – 22. septembar)

Ne morate odmah odgovarati na svaku poruku. Nekoliko minuta mira i razmišljanja mogu vam pomoći da donesete bolju odluku.

Novčić (23. septembar – 22. oktobar)

Danas razmišljajte dugoročno. Odluka koju sada donesete vrlo brzo može doneti ozbiljne rezultate.

Lomača (23. oktobar – 21. novembar)

Vaše raspoloženje oblikovaće atmosferu oko vas. Što više dobre energije unesete, lakši će biti razgovori i zajednički planovi.

Potkovica (22. novembar – 21. decembar)

Sreća vam dolazi kroz neočekivanu ponudu ili poziv. Čak i ako se planovi promene, ishod će biti bolji nego što ste mislili.

Sekira (22. decembar – 20. januar)

Pravi je trenutak da završite projekat koji dugo stoji. To će vam doneti dodatno samopouzdanje pred ulazak u jul.

Srce (21. januar – 19. februar)

Topao razgovor može vratiti mir tamo gde su se pojavili nesporazumi. Ne plašite se da vi napravite prvi korak.

Pad (20. februar – 20. mart)

Poslednji dan meseca podseća vas na važnu stvar - ne morate sve nositi sa sobom. Nekad je najbolje pustiti ono što je odradilo svoju ulogu.

Stari vračari govorili su:

„Svaki most grade dve obale. Jedna ostaje iza tebe, druga te tek čeka. Ali put počinje tek kada napraviš prvi korak.“