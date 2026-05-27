Novo francusko istraživanje podiglo je veliku prašinu nakon što je pokazalo moguću vezu između čestih konzervanasa u hrani i povećanog rizika od visokog krvnog pritiska, srčanog i moždanog udara. Naučnici upozoravaju da pojedini sastojci koji se svakodnevno nalaze u industrijski prerađenoj hrani možda nisu toliko bezbedni koliko se verovalo.

Prema rezultatima studije, osobe koje su unosile više hrane sa ovim konzervansima imale su čak 29 odsto veći rizik od razvoja hipertenzije, kao i 16 odsto veći rizik od srčanog ili moždanog udara.

Posebnu pažnju istraživača privukli su takozvani „prirodni“ antioksidativni konzervansi poput limunske kiseline i askorbinske kiseline, odnosno vitamina C, koji se koriste kako bi se sprečilo kvarenje i tamnjenje hrane. Studija je pokazala da su ljudi koji su češće konzumirali proizvode sa ovim sastojcima imali 22 odsto veći rizik od visokog krvnog pritiska, piše CNN.

Nije isto vitamin C iz voća i iz industrijske hrane

Autorka istraživanja Matild Tuvije, direktorka istraživanja pri francuskom Nacionalnom institutu za zdravlje i medicinska istraživanja u Parizu, objasnila je da askorbinska kiselina koja se prirodno nalazi u voću nije isto što i ona koja se dodaje industrijskoj hrani.

– Prirodna askorbinska kiselina i ona koja se hemijski dodaje proizvodima mogu imati različite efekte na zdravlje – upozorila je Tuvije.

Naglasila je da se rezultati studije ne odnose na voće i povrće, već isključivo na dodatke u prerađenoj hrani.

Stručnjaci sve više upozoravaju na ultraprerađenu hranu

Studija je dodatno otvorila pitanje štetnosti ultraprerađene hrane. Nutricionistkinja Trejsi Parker iz organizacije British Heart Foundation istakla je da rezultati potvrđuju sve veću zabrinutost stručnjaka zbog načina na koji se moderna hrana proizvodi.

Ranija istraživanja već su povezala ultraprerađenu hranu sa:

oko 50 odsto većim rizikom od smrti povezanom sa srčanim bolestima,

55 odsto većim rizikom od gojaznosti,

41 odsto većim rizikom od poremećaja sna,

i 40 odsto većim rizikom od dijabetesa tipa 2.

Konzervansi su svuda

Naučnici upozoravaju da konzervansi nisu prisutni samo u „junk food“ proizvodima.

– Konzervansi su praktično svuda – rekla je Anais Hazenbeler, glavna autorka studije i doktorandkinja na Univerzitetu Sorbona Pariz Nord.

Ipak, stručnjaci ne savetuju potpuno izbacivanje određene grupe namirnica, već preporučuju ishranu zasnovanu na svežim i minimalno prerađenim proizvodima.

Šta je bolji izbor?

Ako želite praktičnu hranu, stručnjaci savetuju da birate zamrznute proizvode umesto industrijski konzervirane hrane.

– Zamrznuta hrana se čuva na niskim temperaturama, bez potrebe za velikim količinama konzervanasa – objasnila je Hazenbeler.

Koji konzervansi su pod najvećom sumnjom?

Istraživanje objavljeno u časopisu European Heart Journal obuhvatilo je više od 112.000 ljudi iz Francuske.

Naučnici su posebno analizirali 17 konzervanasa koje koristi veliki broj ljudi, a osam njih povezano je sa povećanim rizikom od hipertenzije.

Među njima su:

kalijum sorbat,

kalijum metabisulfit,

natrijum nitrit.

Ovi sastojci često se nalaze u:

vinu,

sokovima,

pekarskim proizvodima,

sirevima,

sosovima,

suhomesnatim proizvodima,

slanini i šunki.

Potrebna dodatna istraživanja

Stručnjaci naglašavaju da studija ne dokazuje direktnu uzročno-posledičnu vezu, već pokazuje ozbiljnu povezanost koja zahteva dodatna istraživanja.

Ipak, naučnici su tokom analize uzeli u obzir i druge faktore koji utiču na zdravlje – godine, pušenje, fizičku aktivnost, telesnu težinu i kvalitet ishrane.

– Rezultati jasno pokazuju signale koje ne bi trebalo ignorisati – zaključila je Rejčel Ričardson iz organizacije The Cochrane Collaboration.