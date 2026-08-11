Banane imaju kratak vremenski period u kojem dostižu vrhunsku zrelost. One brzo prelaze iz blago zelenih u previše mekane i smeđe, zbog čega je taj savršeni trenutak lako propustiti. Iako su prezrele banane odlične za smutije i pečene poslastice poput hleba od banane, njihovo korišćenje u tačno pravo vreme često deluje kao trka sa vremenom.
Srećom, nekoliko jednostavnih metoda skladištenja može pomoći da im produžite rok trajanja i usporite proces sazrevanja. Stručnjakinja za sveže proizvode i bezbednost hrane Amanda Diring sa Univerziteta Perdju je otkrila za sajt Martha Stewart kako da banane duže ostanu sveže.
Ona u nastavku otkriva kako da sačuvate svoje banane i održite ih svežima na vrhuncu zrelosti.
Zašto banane tako brzo sazrevaju
Ako često kupujete banane, znate koliko brzo sazrevaju. Nekoliko faktora utiče na taj proces: kada ste ih kupili, koliko dugo staju na radnoj površini u toploj kuhinji i da li se nalaze u blizini drugog voća koje sazreva. Glavni razlog zašto banane tako brzo sazrevaju svodi se na etilen, prirodni gas koji ovo voće proizvodi.
Etilen je biljni hormon koji podstiče sazrevanje voća, navodi Amanda Diring. Zrelost banane u trenutku kupovine određuje kojom će brzinom nastaviti da sazreva kod kuće. Bilo da su zelene, žute ili sa smeđim mrljama, banane oslobađaju etilen kako stare. Zrelije banane ispuštaju više etilena, što može ubrzati sazrevanje obližnjih banana. „Pored toga, ako se banane čuvaju na toplim temperaturama, to će prouzrokovati da brže sazru“, kaže ona.
Mudro koristite frižider
Čuvanje banana na sobnoj temperaturi pomaže im da nastave da sazrevaju nakon što ih donesete kući iz prodavnice. Ova metoda najbolje funkcionisala ako obično kupujete zelene banane i želite da sazru u roku od nekoliko dana pre nego što ih pojedete. Kada banane sazru, prebacite ih u frižider kako biste usporili taj proces, savetuje Amanda Diring.
Kada stavite banane u frižider, kora će potamniti jer je osetljiva na niske temperature. „Ipak, voće unutra bi trebalo da ostane u dobrom stanju nekoliko dana“, kaže ona. „Možete produžiti rok trajanja banana za nekoliko dana ako ih čuvate u frižideru kada jednom sazru, iako možda neće izgledati privlačno.“
Držite banane podalje od drugog voća
Mnoge vrste voća — uključujući jabuke, avokado i paradajz — oslobađaju etilen dok sazrevaju. Kada držite banane blizu drugog voća koje proizvodi etilen, ubrzavate proces sazrevanja. Držanje nekoliko vrsta voća zajedno na sobnoj temperaturi može skratiti njihov ukupni rok trajanja, uključujući i banane, objašnjava Amanda Diring.
Da biste usporili sazrevanje i smanjili otpad, čuvajte voće odvojeno. Stavite ih u različite činije, postavite ih na suprotne strane radne površine ili rotirajte voće koje planirate da pojedete svake nedelje.
Saveti za skladištenje kako biste usporili sazrevanje i produžili svežinu
Pored toga što banane treba držati podalje od drugog voća dok sazrevaju i staviti ih u frižider kada jednom sazru, Diring predlaže još nekoliko strategija za usporavanje sazrevanja i produženje njihove svežine.
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Odvojite banane: Razdvojite ih kako biste smanjili nakupljanje etilena i podstakli ravnomernije sazrevanje. „Odvajanje banana omogućiće im da sazrevaju pojedinačno i potencijalno usporiti njihovo sazrevanje, te smanjiti verovatnoću da sve budu zrele u isto vreme, iako će to minimalno uticati na rok trajanja“, kaže Diringova.
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Umotajte peteljke: Nakon što ih razdvojite, umotajte peteljke u plastičnu prozirnu foliju ili aluminijumsku foliju. To usporava oslobađanje etilena, pomaže u odlaganju sazrevanja i produžava njihov rok trajanja za nekoliko dana. „Odvajanje banana i umotavanje peteljki doprineće najboljem produženju roka trajanja banana koje se čuvaju na sobnoj temperaturi kod kuće, a zatim se stave u frižider kada jednom sazru“, dodaje ona.
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Držite zrele i nezrele banane odvojeno: Izbegavajte čuvanje zrelih banana pored onih koje još nisu sazrele. Zrele banane oslobađaju više etilena, što može ubrzati sazrevanje zelenijeg voća. Ako redovno pravite zalihe, čuvajte nove banane odvojeno kako biste sprečili da prebrzo sazru.
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