Kejt Goslin je odgovorila na nekoliko komentara o svom otuđenom sinu Kolinu Goselinu i osvrnula se na pitanje da li bi pristala na poligrafsko testiranje u komentarima ispod novog video-snimka na TikToku, koji je podelila u ponedeljak, 29. juna.

Kejt (51) je objavila video kako bi govorila o novostima u vezi sa svojim udomljenim psom Kodom, a svoje pratioce je pitala da li su i oni imali istu manju povredu stopala kao ona. Međutim, mnogi su imali pitanja o njenom sinu Kolinu Goslinu (22), koji se nedavno pojavio u jednom podkastu i pozvao svoju majku da zajedno urade poligrafsko testiranje uoči objavljivanja njegovih memoara ,,In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood".

„Ako ste 100 odsto sigurni da su optužbe protiv vas lažne, moj predlog je da ga tužite za klevetu“, napisala je jedna osoba u komentarima.

„Ne mogu, jer sam javna ličnost“, odgovorila je Kejt. „Pravila su, nažalost, drugačija. Inače bih to sigurno uradila!“

U narednom odgovoru Kejt je, po svemu sudeći, odgovorila pratiocu koji ju je pitao da li bi pristala na poligrafsko testiranje. Napisala je kratko: „Ha!“

„Zlonamernost je jedna od najtežih stvari za dokazivanje. Pokušala sam :(“, nastavila je Kejt u još jednom komentaru.

„Pravila su drugačija za ljude koji su u centru pažnje javnosti“, dodala je. „Pre nekoliko godina konsultovala sam veoma poznatog advokata iz Los Anđelesa (sigurno ste čuli za njega), kada su drugi ljudi iznosili razne sulude tvrdnje, i upravo mi je to rekao. Sudovi to ne uvažavaju kada ste javna ličnost :(.“

Traume iz detinjstva

Ove razmene usledile su nakon što je Kolin Goslin gostovao na Jutjub kanalu Strejndža Meknajtsa, gde je govorio o svojim memoarima i porodičnom životu. Među najšokantnijim tvrdnjama koje je izneo o Kejt i svom odrastanju nalazi se i optužba da mu je majka jednom vezala ruke i noge plastičnim vezicama i zaključala ga u podrum.

„Ali o tome neću previše da govorim, jer sve to opisujem u knjizi u kojoj iznosim celu istinu, koju trenutno pišem, i u njoj ću detaljno govoriti o svakoj pojedinosti“, rekao je Kolin nakon što je ispričao taj događaj.

„Međutim, kada je reč o plastičnim vezicama, ako mogu nešto da dodam, znam da ćete me verovatno pitati o tome, ali sam nedavno na društvenim mrežama rekao da bih voleo da pozovem svoju majku na poligrafsko testiranje“, rekao je Kolin. „I to bi bilo jedno od pitanja. Mama, ako ovo slušaš, pitali bismo te upravo o plastičnim vezicama.“

Objava

Kolin je u subotu na svom Instagramu podelio naslov teksta iz ,,New York Post"-a o Kejt, koji je glasio: „Kejt Goselin 'gubi kontrolu' uoči objavljivanja eksplozivnih memoara svog otuđenog sina Kolina: 'Zna da će uskoro izbiti pravi haos.'“

Kolin je upotrebio filter kako bi zamutio lice svoje majke, a zatim je podelio i komentar jednog pratioca u kojem je pisalo: „Ono što se radi u tami uvek će izaći na videlo“, kako je ranije objavio People.

Porodica Goselin bila je u središtu rijaliti emisije „Jon & Kate Plus 8“, koja se emitovala šest sezona na kanalu ,,TLC", počev od 2007. godine. Kejt se razvela od Džona Goslina (48) 2009. godine, usred navoda o njegovoj neveri. Njih dvoje imaju osmorke Hanu, Liju, Aleksis, Džola, Ejdena i Kolina (21), kao i bliznakinje Mejdi i Karu (24). Popularna emisija je dve godine pratila život njihove porodice u Pensilvaniji.

Memoari ,,In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood" biće objavljeni 13. oktobra.

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