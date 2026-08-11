Salata od kupusa je jedan od najjednostavnijih priloga, kupus isečete, začinite i za nekoliko minuta može na sto. Ipak, čak i kod ovako jednostavnog jela postoji jedna sitnica o kojoj mnogi ne razmišljaju: da li prvo treba sipati ulje ili sirće?

Prema savetu Nebojše Stamenovića, poznatijeg kao Neša Travka, redosled je jasan, prvo ide ulje, a tek onda sirće.

Na ovaj način ulje se najpre rasporedi po isečenom kupusu, a zatim se dodaje sirće. To, naravno, ne znači da će ulje napraviti nepropusni sloj i potpuno sprečiti kupus da pusti vodu, ali način i trenutak začinjavanja mogu da utiču na njegovu teksturu.

Greška zbog koje kupus omekša i pusti mnogo vode

Problem najčešće nastaje kada kupus odmah posolite, prelijete sirćetom i ostavite da tako stoji satima pre ručka.

So izvlači vodu iz kupusa, dok kiselina iz sirćeta utiče na njegovu teksturu. Što začinjena salata duže stoji, kupus će biti mekši, a na dnu činije pojaviće se sve više tečnosti.

Ako volite onu pravu, hrskavu salatu kakva se služi uz pečenje ili roštilj, najbolje je da je začinite neposredno pre jela.

Ako kupus pripremate nekoliko sati ranije, samo ga iseckajte i ostavite u frižideru, a ulje, sirće i začine dodajte kasnije.

Dakle, prvo ulje, pa sirće

Prema Stamenovićevom načinu pripreme, na isečen kupus prvo se sipa ulje i sve se dobro promeša kako bi se ono ravnomerno rasporedilo. Tek nakon toga dodaje se sirće.

Ko voli bogatiji ukus može da doda i malo šećera, bibera, senfa ili čak kurkume, uz so po ukusu.

Kupus se zatim može blago izgnječiti rukama. Međutim, ovde zavisi kakvu salatu volite, ako želite mekšu i sočniju, malo ga izgnječite, a ako želite da ostane baš hrskav, nemojte preterivati.

Najvažnije je kada ćete je začiniti

Ipak, za hrskavost kupusa možda je još važnije koliko dugo salata stoji začinjena nego da li ste prvo stavili ulje ili sirće.

Zato nema potrebe da gotovu salatu pravite nekoliko sati pre ručka. Kupus iseckajte unapred, držite ga na hladnom, a začinite ga malo pre nego što sednete za sto.

Dakle, kada sledeći put budete pravili salatu od kupusa, zapamtite jednostavan redosled: prvo ulje, zatim sirće, a so i završno začinjavanje što bliže serviranju ako želite da kupus ostane hrskav.