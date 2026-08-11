Pet horoskopskih znakova očekuje period ispunjen velikom srećom, ljubavlju i zadovoljstvom, jer je Venera u Vagi do 10. septembra 2026. godine.

Venera je planeta ljubavi i novca, pa donosi više sklada i prijatne energije. Iako ovaj tranzit može da prija svima, posebno će ga osetiti ovih pet znakova horoskopa:

Blizanci

Blizancima Venera aktivira polje romantike, pa im naredne nedelje donose više kreativnosti, strasti i želje da konačno uživaju u stvarima koje su dugo odlagali.

Do 10. septembra mogu da se upuste u projekat koji ih ispunjava i podstiče njihovu kreativnost. Upravo kroz nešto što ih raduje mogu da upoznaju osobu sa kojom će se razviti posebna povezanost. Blizanci će biti uzbuđeni zbog svega što sledi.

Bik

Venera do 10. septembra utiče na Bikovu svakodnevicu i pomaže mu da pronađe bolju ravnotežu između posla i odmora.

Umesto da pokušavaju da završe sve odjednom, Bikovi će shvatiti da mogu da budu produktivni i bez iscrpljivanja. Naredne nedelje mogu im doneti osećaj mira, zadovoljstva i kontrole nad svakodnevnim obavezama. Biće im lakše da se opuste, a da pritom ne zapostave ono što moraju da urade.

Vaga

Vaga je jedna od najvećih dobitnica ovog tranzita. Venera je u njenom znaku, pa će pripadnici ovog znaka imati snažniju želju da vole druge, ali i da konačno više pažnje posvete sebi.

Do 10. septembra Vage će neke svoje potrebe koje su dugo stavljale po strani staviti na prvo mesto. Umesto da stalno ugađaju drugima, shvatiće da je vreme da se posvete sebi. Upravo to može da im donese dodatnu sreću i unutrašnji mir.

Ribe

Ribe će imati više sreće kada je reč o novcu. Venera u Vagi aktivira upravo taj deo njihovog života, pa pomoć drugih može da im donese konkretnu novčanu korist.

Do 10. septembra Ribe će lakše dobijati pomoć ili usluge koje zatraže. Ako su nešto izgubile, veća je šansa da će to pronaći. Imaće i ljude od poverenja sa kojima mogu da razgovaraju.

Vodolija

Vodolijama Venera u Vagi dodatno budi radoznalost. Ne moraju čak ni da putuju daleko da bi pronašle nešto novo i zanimljivo, kaže astrolog za portal "Your Tango". Dovoljno je da istražuju, čitaju i otkrivaju nove teme na internetu. Sve što im privuče pažnju može im doneti zadovoljstvo.

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