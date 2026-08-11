Mesec dana nakon posete Velikoj Britaniji, Megan Markl i princ Hari su bili nostalgični u vezi sa svojim životom preko okeana dok su uživali u glamuroznom izlasku na svečanu gala večeru u petak.

Megan (45), koja je odala počast princezi Dajani ponovnim nošenjem njenih prepoznatljivih minđuša sa dijamantima i safirima, je imala najslađu reakciju kada su ona i Hari iznenađeni neočekivanim nastupom koji je predstavljao naklon preminuloj kraljici Elizabeti II.

Megan i Hari su uživali u muzici na dobrotvornoj gala večeri prepunoj zvezda u čast fondacije Dejvid Foster ,,David Foster Foundation" 7. avgusta, ali najznačajniji nastup probudio je sećanja iz Harijevog kraljevskog odrastanja.

Ona nije mogla da sakrije uzbuđenje kada su ušetali u hodnik ispunjen sviračima gajdi. Muzičari, koje je bilo moguće videti u tradicionalnim kariranim kiltovima, svirali su melodiju na gajdama i bubnjevima dok su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa prolazili tuda.