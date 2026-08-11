Mesec dana nakon posete Velikoj Britaniji, Megan Markl i princ Hari su bili nostalgični u vezi sa svojim životom preko okeana dok su uživali u glamuroznom izlasku na svečanu gala večeru u petak.
Megan (45), koja je odala počast princezi Dajani ponovnim nošenjem njenih prepoznatljivih minđuša sa dijamantima i safirima, je imala najslađu reakciju kada su ona i Hari iznenađeni neočekivanim nastupom koji je predstavljao naklon preminuloj kraljici Elizabeti II.
Megan i Hari su uživali u muzici na dobrotvornoj gala večeri prepunoj zvezda u čast fondacije Dejvid Foster ,,David Foster Foundation" 7. avgusta, ali najznačajniji nastup probudio je sećanja iz Harijevog kraljevskog odrastanja.
Ona nije mogla da sakrije uzbuđenje kada su ušetali u hodnik ispunjen sviračima gajdi. Muzičari, koje je bilo moguće videti u tradicionalnim kariranim kiltovima, svirali su melodiju na gajdama i bubnjevima dok su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa prolazili tuda.
Megan je viđena kako sija i aplaudira dok je poručila muzičarima: „Moj muž obožava gajde.“ Hari se složio, našalivši se i pitajući ansambl: „Gde su moje?“ Precizirao je: „Gajde i bubnjevi, da budemo jasni. Gajde i bubnjevi.“
Tradicija
Gajde su usko povezane sa kraljevskom porodicom još otkako se kraljica Viktorija prvi put upoznala sa ovim instrumentom tokom putovanja u Škotsku 1843. godine. Kraljica je čak dodala ulogu „Gajdaša suverena“ u svoje kraljevsko osoblje, tradiciju koju je kraljica Elizabeta čuveno nastavila tokom cele svoje vladavine.
Hari je odrastao slušajući gajdaša — ili „Gajde“, kako ih je Elizabeta nazivala — kako svira petnaestominutnu melodiju ispod balkona njegove bake svakog jutra u 9 sati kada je boravila u Bakingemskoj palati, zamku Vindzor, Balmoralu ili palati Holirudhauz. Prema magazinu Hello!, kralj Čarls je nastavio ovu tradiciju zadržavši glavnog gajdaša Pola Bernsa, koji je završio svoju službu kraljici svirajući pesmu na Elizabetinoj sahrani.
Jutarnji ritual
Hari je ranije govorio o tome kako je slušao jutarnji ritual svoje bake, kao i o tome kako ga ovaj škotski instrument vraća u sećanja na tugu za Dajanom, koja je preminula 1997. godine.
„Kada je reč o gajdama, nije stvar u melodiji, već u tonu. Stare hiljadama godina, gajde su napravljene da pojačaju ono što je već u srcu. Ako se osećate luckasto, gajde čine da budete još luđi“, napisao je u svojim memoarima ,,Spare" . Hari je nastavio: „Ako ste ljuti, gajde vam podižu krv u glavi do tačke ključanja. A ako tugujete, čak i ako imate dvanaest godina i niste svesni da tugujete, možda posebno ako niste svesni, gajde mogu da vas dovedu do ludila.“
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