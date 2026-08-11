Poznata američka pevačica Majli Sajrus i Lijam Hemsvort godinama su bili jedan od najpoznatijih holivudskih parova.

Njihova ljubavna priča počela je 2009. godine na snimanju filma „The Last Song“, gde su glumili zaljubljeni par. Hemija između njih ubrzo se prenela s posla u privatan život, a usledile su godine ljubavi, raskida, pomirenja i novih početaka.

Prvi put su se verili 2012. godine, da bi se godinu dana kasnije razišli. Ipak, ljubav nije nestala. Ponovo su se zbližili 2015. godine, a već početkom 2016. ponovo su bili vereni.

U decembru 2018. godine konačno su se venčali na intimnoj ceremoniji u Tenesiju. Posle gotovo decenije turbulentne veze činilo se da su pronašli svoj mir. Ali brak nije potrajao.

Već u avgustu 2019. potvrđeno je da se par razdvaja, a njihov razvod okončan je početkom 2020. godine. Iako su tada naveli da se menjaju kao ljudi i partneri i da žele da se posvete sebi i karijerama, javnost je godinama pokušavala da otkrije šta se zaista dogodilo iza zatvorenih vrata.

Veliku pažnju privukla je Majlina pesma „Flowers“, objavljena 2023. godine na Lijamov rođendan. Fanovi su u spotu počeli da traže skrivene poruke o njihovom odnosu, uključujući i tvrdnju da je upravo kuća u kojoj je spot snimljen bila mesto na kojem je Lijam navodno varao Majli sa više od 14 žena.

Međutim, ta priča nikada nije potvrđena. Glasina je potekla sa društvenih mreža, a kasnije je utvrđeno da kuća iz spota nije bila njihov dom, već poznata lokacija u Los Anđelesu koja se iznajmljuje za snimanja. I sama Majli je ranije odbacila tvrdnje da je prevara bila razlog njihovog razvoda.

Ipak, „Flowers“ je pokrenuo lavinu teorija. Fanovi su u spotu pronalazili detalje koje su povezivali sa Lijamom, pa čak i sa glumicom Dženifer Lorens, zbog zlatne haljine koju Majli nosi u spotu. Lorens je ranije priznala da je poljubila Lijama van kamera, ali nikada nije potvrđeno da je između njih postojala romansa tokom njegove veze sa Majli.

Pesma je postala ogroman svetski hit i donela Majli njen prvi Gremi. Umesto da javnosti ponudi jednostavan odgovor o tome šta se dogodilo u njenom braku, „Flowers“ je ostavio prostor za bezbroj teorija.

A možda je upravo to razlog zbog kojeg se o ljubavi Majli Sajrus i Lijama Hemsvorta i danas toliko priča.

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