Sećate li se vremena kada je sjaj na licu bio nešto što su žene po svaku cenu pokušavale da sakriju? Matirajući puderi, papirne maramice za upijanje sebuma i teški puderi bili su nezaobilazni deo svake nesesere. Sve što je podsećalo na masnu kožu smatralo se nepoželjnim.

A onda se sve promenilo.

Trend poznat kao "glass skin" ili "staklasto lice", koji je potekao iz Južne Koreje, danas je jedan od najpoželjnijih beauty izgleda na svetu, a tokom 2026. godine osvojio je i Srpkinje. Cilj više nije potpuno mat ten, već koža koja izgleda zdravo, hidrirano, glatko i toliko blistavo da podseća na staklo.

Za razliku od nekadašnjih trendova koji su podrazumevali tešku šminku i potpuno prekrivanje kože, "glass skin" stavlja akcenat na negu. Ideja je da koža izgleda sveže i prirodno, kao da na njoj gotovo i nema šminke.

Kako postići efekat staklastog lica?

Prvi korak je temeljno čišćenje kože. Stručnjaci savetuju blage preparate koji uklanjaju nečistoće bez isušivanja kože. Nakon toga slede hidratantni tonici, serumi sa hijaluronskom kiselinom i lagane kreme koje pomažu koži da zadrži vlagu.

Neizostavan korak je i zaštitni faktor. Pored zaštite od štetnih UV zraka, SPF pomaže da koža zadrži ujednačen ten i zdrav izgled.

Kada je reč o šminki, manje je više. Lagane tonirane kreme, tečni hajlajteri i kremasta rumenila daju licu prirodan sjaj bez efekta teške šminke. Upravo zato mnoge žene biraju proizvode sa "dewy" završnicom koji dodatno naglašavaju blistav izgled kože.

Beauty stručnjaci ističu da je za ovaj trend najvažnija doslednost. Hidratacija, pravilna nega, dovoljno sna i unos vode često daju bolje rezultate od skupih proizvoda.

I dok je nekada sjaj na licu bio nešto što se smatralo nepoželjnim, danas je postao simbol negovane i zdrave kože. Čini se da je "glass skin" dokazao da se beauty pravila menjaju brže nego ikada, a ono što je nekad bilo razlog za brigu danas je postalo najveći trend u svetu lepote.