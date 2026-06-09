Nekadašnja fudbalska zvezda Dejvid Bekam odavno nije poznat samo po sportskim uspesima. Pored brojnih poslovnih projekata i uspešnog brenda koji je izgradio tokom godina, sve više vremena posvećuje životu na selu, a čini se da u toj ulozi podjednako uživa kao nekada na fudbalskom terenu.

Ovih dana Dejvid Bekam je nasmejao milione pratilaca kad je na Instagramu predstavio svoje nove ljubimce. „Stigli su nam novi članovi porodice!“, pohvalio se Bekam u videu koji je podelio sa 87 miliona pratilaca.

U snimku je poveo fanove u obilazak svog imanja u slikovitom Kotsvoldsu, gde se već godinama bavi organskom proizvodnjom hrane, pčelarstvom i uzgojem živine.

Od fudbalske legende do farmera

Dok je obilazio kokošinjac, Bekam je sa osmehom rekao: „Samo da proverim svoje piliće...“Zatim je pokazao nekoliko tek snesenih jaja, pažljivo ih vadeći iz jednog od bokseva.

Nakon toga prošetao je kroz vrt, gde je ponosno pokazao i bele ruže koje nose njegovo ime. Njegovi pratioci bili su oduševljeni prizorima iz prirode i složili se da mu se život daleko od gradske gužve i te kako dopada.

„Čak i njegove kokoške izgledaju fenomenalno“, našalio se jedan fan, dok je druga obožavateljka napisala: „Iako toga nije svesna, ona je najsrećnija kokoška na svetu!“.

Bekam je otkrio i da nije sve u njegovom malom životinjskom carstvu savršeno. Jednu kokošku morao je da izdvoji od ostalih jer su je druge ptice maltretirale.

„Polako se oporavlja“, rekao je brižni farmer, pokazujući da ozbiljno pristupa svom novom hobiju.

Sve je počelo zbog Viktorije

Zanimljivo je da je Bekamova ljubav prema uzgoju kokošaka počela sasvim slučajno. Njegova supruga Viktorija Bekam poklonila mu je nekoliko kokošaka za Božić, ne sluteći da će mu upravo one postati jedna od najvećih strasti.

U međuvremenu je izgradio luksuzni kokošinjac, proširio svoje malo imanje i redovno objavljuje snimke sa svojim „pernatim prijateljima“.

Zbog toga su fanovi počeli da ga nazivaju „najzgodnijim farmerom na svetu“, a pojedini se u šali obraćaju Viktoriji porukama poput: „Vratite mi mog muža!“.

Ipak, čini se da Dejvid ne planira da se odrekne života na selu. Naprotiv, što više vremena provodi među životinjama i u prirodi, to više uživa u novoj ulozi koja je osvojila i njegove pratioce.

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