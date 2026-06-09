Sezona matura uveliko traje, a društvene mreže preplavljene su fotografijama maturanata iz svih krajeva Srbije. Ipak, među stotinama objava koje svakodnevno privlače pažnju, jedno ime poslednjih dana posebno se izdvaja – Srna Kovačević iz Užica.

Ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama i komentarima koji prate njene fotografije, Srna bi lako mogla da ponese titulu jedne od najlepših, ako ne i najlepše maturantkinje ove godine.

Njena pojava ostavlja snažan utisak već na prvi pogled. Duga crna haljina sa dubokim dekolteom i visokim šlicem odiše elegancijom, ali i dozom samopouzdanja koje nije moguće odglumiti. Reč je o modelu koji zahteva stav, a Srna ga nosi sa lakoćom, kao da je stvorena za crveni tepih.

Posebnu pažnju privlači način na koji je uklopila celokupan izgled. Tamna kosa u blagim talasima, diskretno naglašena šminka i svedeni detalji doprinose utisku sofisticiranosti, bez potrebe za prenaglašenim efektima. Umesto da haljina nosi nju, Srna nosi haljinu – i upravo je u tome razlika koju mnogi primećuju.

Na fotografijama se vidi da je svesna svoje lepote, ali ne na način koji deluje nametljivo. Naprotiv, njeno držanje i stav odaju samouverenu mladu devojku koja zna kako da istakne ono najbolje na sebi. Upravo ta kombinacija prirodne lepote, elegancije i samopouzdanja čini da njene fotografije privlače toliko pažnje.

U razgovoru za Blic ženu, Srna je otkrila kako je nastala njena maturska kombinacija:

– Imala sam jasnu ideju kako želim da izgledam za matursko veče i svoju zamisao sam zajedno sa krojačicom uspešno pretvorila u stvarnost. Kada je reč o suknji, inspirisala sam se različitim modelima koje sam viđala na društvenim mrežama i Pinterestu. Posebnu pažnju mi je još pre nekoliko godina privukla jedna moja sugrađanka, ali sam želela da kombinaciju prilagodim svom ukusu i da ponesem nešto što će biti potpuno u mom stilu.

Mnogi komentarišu da je crna boja bila pun pogodak. Dok su se brojne maturantkinje odlučile za svetlucave modele, jarke tonove i raskošne detalje, Srna je pokazala da je ponekad dovoljno odabrati klasiku i nositi je sa stilom.

Veliki kristalni luster iznad nje, mermerna ograda i luksuzni ambijent dodatno su naglasili glamuroznu atmosferu fotografisanja, ali je jasno da je upravo ona u centru pažnje. Fotografije deluju kao kadrovi iz modne kampanje, a ne kao uspomena sa maturske večeri.

I dok će se o najlepšoj maturantkinji Srbije sigurno voditi rasprave, jedno je jasno – Srna Kovačević iz Užica svojim izgledom, stilom i držanjem uspela je da se izdvoji iz mase i postane jedna od devojaka o kojima se ove maturske sezone najviše priča.