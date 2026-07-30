Stanovnici kineskog grada Šenjang, u provinciji Liaoning, suočavaju se sa snažnim toplotnim talasom koji je zahvatio ovaj deo zemlje. Temperature su premašile 37 stepeni Celzijusa, zbog čega je lokalna meteorološka služba izdala narandžasto upozorenje, drugi najviši stepen upozorenja na ekstremne vrućine.

Zbog nesnosne sparine i jakog sunca, građani preduzimaju različite mere kako bi se zaštitili od visokih temperatura. Mnogi ulicama prolaze sa kišobranima koji ih štite od direktnih sunčevih zraka, nose šešire sa širokim obodom, rashladne rukave, ali i specijalne zaštitne maske napravljene od materijala koji pomažu da lice ostane hladnije tokom boravka na otvorenom.

Meteorolozi upozoravaju da bi ovakvi vremenski uslovi mogli da potraju i narednih dana, zbog čega građanima savetuju da izbegavaju boravak napolju u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, koji su najosetljiviji na ekstremne temperature.

Kina se ovog leta suočava sa čestim i intenzivnim toplotnim talasima, a stručnjaci ističu da su ovakve vremenske prilike sve učestalije usled klimatskih promena. U pojedinim delovima zemlje zabeležene su rekordne temperature, što dodatno opterećuje zdravstveni sistem i infrastrukturu.